Анастасия Соболева – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025
25 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 230) начнет выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции 2025 в Париже.
В 1/64 финала украинка, которая прошла квалификацию, сыграет против 11-й сеяной Дианы Шнайдер (WTA 11). Поединок состоится вторым запуском на Court SIMONNE-MATHIEU после игры Меллер – Пол. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Шнайдер.
Победительница противостояния во втором раунде Ролан Гаррос поборется либо против Даяны Ястремской, либо против Дестани Аявы.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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