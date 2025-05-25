Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Анастасия Соболева – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
25 мая 2025, 12:59 |
78
0

Анастасия Соболева – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025

25 мая 2025, 12:59 |
78
0
Анастасия Соболева – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

25 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 230) начнет выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции 2025 в Париже.

В 1/64 финала украинка, которая прошла квалификацию, сыграет против 11-й сеяной Дианы Шнайдер (WTA 11). Поединок состоится вторым запуском на Court SIMONNE-MATHIEU после игры Меллер – Пол. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Шнайдер.

Победительница противостояния во втором раунде Ролан Гаррос поборется либо против Даяны Ястремской, либо против Дестани Аявы.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Даяна Ястремская – Дестани Аява. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Дестани Аява. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анастасия Соболева Диана Шнайдер Ролан Гаррос 2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Футбол | 24 мая 2025, 21:34 10
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ

Команда сохранит костяк основных футболистов

Александр ШОВКОВСКИЙ: Третья звезда Динамо – для ВСУ. Звезда благодарности
Футбол | 25 мая 2025, 05:45 22
Александр ШОВКОВСКИЙ: Третья звезда Динамо – для ВСУ. Звезда благодарности
Александр ШОВКОВСКИЙ: Третья звезда Динамо – для ВСУ. Звезда благодарности

Тренер подвел итоги сезона УПЛ

БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
Бокс | 25.05.2025, 08:21
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Футбол | 25.05.2025, 06:23
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 25 мая
Теннис | 25.05.2025, 07:00
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 25 мая
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 25 мая
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
23.05.2025, 09:00 3
Футбол
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
23.05.2025, 11:24
Футбол
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
24.05.2025, 07:47 2
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
23.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке
Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке
24.05.2025, 21:47 2
Футбол
Известный промоутер: «Его уже никто не боится. Забавно, что так случилось»
Известный промоутер: «Его уже никто не боится. Забавно, что так случилось»
24.05.2025, 05:55 3
Бокс
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
24.05.2025, 02:51 1
Бокс
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
23.05.2025, 09:28 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем