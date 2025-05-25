«Ребят из «Зари» я настроил»: Романчук – о решающем матче сезона

В ближайшее воскресенье, 25 мая, последний тур чемпионата будут закрывать два поєдинка, в которых решится судьба последней путевки в еврокубки от Украины.

Во Львове «Карпаты», которые имеют в своем активе 46 очков сыграют с «Зарей», а в Житомире состоится лобовая игра между «Полесьем» (47 баллов) и «Кривбассом» (46).

Своими мыслями о предстоящей игре и о развязке в этой борьбе сайту Sport.ua рассказал защитник криворожан Александр Романчук.

– Александр, матч против «Полесья» будет самым сложным и самым ответственным для «Кривбасса» в текущем сезоне?

– Не могу сказать категорично, что матч против «Полесья» будет самым сложным. Он будет такой же, как и все остальные поединки – на одном уровне. Сейчас мы готовимся к этой игре так же, как готовимся к любому противостоянию – типичный недельный цикл. Да, эта игра ответственная, ведь мы понимаем, что стоит на кону, насколько это важно для нашей команды. Поэтому выйдем максимально настроенными, с мыслью в голове, что эта игра может решить наши задачи.

– Накануне чемпионата перед «Кривбассом» стояла цель – попадания в еврокубки?

– Да, конечно. В прошлом году «Кривбасс» занял третье место, поэтому никто не хотел сбавлять обороты. Сейчас все понимали, что четвертое место дает шанс играть в еврокубках – это была задача-минимум, можно сказать и так.

– «Кривбасс» мог не дотягивать до такой нервной концовки?

– В целом, все могло быть. Было много матчей, где мы могли сыграть лучше, однако были и поединки, где мы могли проиграть, но одерживали победу. Поэтому, в общем, мы на том месте, которое заслужили.

– В первом круге «Кривбасс» уверенно победил «Полесье». Что тогда стало залогом успеха?

– Могу сказать – дисциплина. Все были как один кулак: слаженно играли и в обороне, и в атаке, очень агрессивно. Это принесло свои плоды.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук

– Какие самые сильные стороны у житомирян?

– Трудно выделить конкретные стороны. В целом, «Полесье» – хорошая команда с индивидуально сильными игроками, исполнителями национальной и молодежной сборных. Например, Боря Крушинский – сильный игрок, который может решить эпизод и совершить результативное действие. Однако хочу сказать, что мы не хуже. Мы верим в свои силы и будем с ними меряться уже на поле.

– Наибольшей опасности следует ожидать от игроков сборной Украины – Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко?

– Как я говорил выше, это индивидуально сильные игроки. Однако, кроме них, есть еще много классных футболистов. Поэтому мы не будем делать акцент на ком-то отдельно, а будем разбирать команду. Мы будем противостоять именно команде, а не отдельному футболисту.

– Смена главного тренера придаст «Полесью» уверенности или наоборот?

– Как видим, прошлую игру они победили с новым тренером, поэтому это означает, что у них все хорошо, и они в хорошем настроении будут готовиться к нашей игре. Так же они понимают, что стоит на кону. Я думаю, не так важно, какой тренер – все все понимают, все хотят играть в еврокубках. Это цель и мечта на этот год. Поэтому будет интересная игра, а победит сильнейший.

– Впрочем, не все зависит от «Кривбасса». Как думаешь, в параллельном матче «Заря», которой ничего не нужно, сможет во Львове отобрать очки у «Карпат»?

– Наша задача – думать о своей игре и делать все возможное, чтобы выиграть. А дальше посмотрим. У меня есть несколько друзей в «Заре», я с ними переговорил и настроил их на победу, поэтому думаю, что «Карпатам» легко не будет (смеется).

– В начале сезона ты вернулся из командировки. Как тебе уровень УПЛ по сравнению с венгерским чемпионатом?

– Я уходил из УПЛ новичком – успел поиграть всего полтора года, а вернулся уже более опытным, набравшись опыта, ведь там мы два года играли в еврокубках и заняли третье место в чемпионате. Многое я оттуда взял. Возможно, чемпионаты немного отличаются в отдельных компонентах: у них больше борьбы, более агрессивный футбол, а у нас – выше скорость самой игры.

Сергей Бойченко