Пляжный футбол. Женская сборная Украины сыграет за бронзу Евролиги

В воскресенье, 25 мая, состоятся решающие матчи первого этапа женской Евролиги по пляжному футболу, проходящему в Испании.

Женская сборная Украины сыграет в «бронзовом» финале. Подопечные Юрия Клименко встретятся с представительницами национальной сборной Чехии, в матче, где и разыграют бронзовые комплекты наград.

В групповом этапе «сине-желтые» уступили представительницам Испании (2:4), провалив концовку встречи, но разбили национальную сборную Англии (5:1), что позволило Украине занять второе место в своей группе. Испанки заняли первое место, а Англия – 3 место в группе.

Представительницы женской сборной Чехии в своей группе разгромили Бельгию (9:1), но проиграли Польше (1:5), что позволило им занять второе место группы, которую выиграли представительницы Польши, а на третьей ступени оказались футболистки из Бельгии.

Матчи плей-офф. Первый этап Евролиги, 25 мая.

Финал. 19:45. Испания – Польша

Матч за 3 место. 15:45. Украина – Чехия

Матч за 5 место. 12:00. Англия – Бельгия