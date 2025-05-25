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Пляжный футбол
25 мая 2025, 12:23 | Обновлено 25 мая 2025, 12:24
311
0

Пляжный футбол. Женская сборная Украины сыграет за бронзу Евролиги

Подопечные Юрия Клименко встретятся с представительницами Чехии

25 мая 2025, 12:23 | Обновлено 25 мая 2025, 12:24
311
0
Пляжный футбол. Женская сборная Украины сыграет за бронзу Евролиги
АПФУ.

В воскресенье, 25 мая, состоятся решающие матчи первого этапа женской Евролиги по пляжному футболу, проходящему в Испании.

Женская сборная Украины сыграет в «бронзовом» финале. Подопечные Юрия Клименко встретятся с представительницами национальной сборной Чехии, в матче, где и разыграют бронзовые комплекты наград.

В групповом этапе «сине-желтые» уступили представительницам Испании (2:4), провалив концовку встречи, но разбили национальную сборную Англии (5:1), что позволило Украине занять второе место в своей группе. Испанки заняли первое место, а Англия – 3 место в группе.

Представительницы женской сборной Чехии в своей группе разгромили Бельгию (9:1), но проиграли Польше (1:5), что позволило им занять второе место группы, которую выиграли представительницы Польши, а на третьей ступени оказались футболистки из Бельгии.

Матчи плей-офф. Первый этап Евролиги, 25 мая.

Финал. 19:45. Испания – Польша

Матч за 3 место. 15:45. Украина – Чехия

Матч за 5 место. 12:00. Англия – Бельгия

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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