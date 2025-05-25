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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 11:18 | Обновлено 25 мая 2025, 11:24
152
0

153 матча. Кирилл Ковалец обновил клубный рекорд Александрии

31-летний хавбек провел 153-й матч в УПЛ за черно-желто-зеленых

25 мая 2025, 11:18 | Обновлено 25 мая 2025, 11:24
152
0
153 матча. Кирилл Ковалец обновил клубный рекорд Александрии
ФК Александрия. Кирилл Ковалец (слева)

В 29-м туре Кирилл Ковалец забил 32-й мяч за «Александрию» и стал новым бомбардиром-рекордсменом клуба, обойдя Максима Третьякова. А в 30-й игровой день 31-летний хавбек внес еще одну поправку в таблицу рекордов «горожан». Кирилл провел 153-й матч в УПЛ за черно-желто-зеленых и возглавил список гвардейцев александрийцев, обойдя Евгения Банаду.

В составе «горожан» Ковалец дебютировал 22 июля 2018 года в гостевом поединке «Александрии» против «Карпат» (2:0) и отыграл за черно-желто-зеленых 7 полных сезонов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев Александрии в УПЛ

Игрок

Сезоны

Матчи

1.

Кирилл КОВАЛЕЦ

2019-2025

153

2.

Евгений БАНАДА

2016-2021

152

3.

Юрий ПАНЬКИВ

2012-2021

130

4.

Андрей ЗАПОРОЖАН

2012-2020

125

5.

Андрей ЦУРИКОВ

2017-2023

112

6.

Виталий ПОНОМАРЬ

2016-2019

110

7.

Василий ГРИЦУК

2016-2021

104

8.

Владислав БАБОГЛО

2018-2024

102

9.

Артем СИТАЛО

2018-2021

98

10.

Максим ТРЕТЬЯКОВ

2020-2023

92

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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