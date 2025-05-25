153 матча. Кирилл Ковалец обновил клубный рекорд Александрии
31-летний хавбек провел 153-й матч в УПЛ за черно-желто-зеленых
В 29-м туре Кирилл Ковалец забил 32-й мяч за «Александрию» и стал новым бомбардиром-рекордсменом клуба, обойдя Максима Третьякова. А в 30-й игровой день 31-летний хавбек внес еще одну поправку в таблицу рекордов «горожан». Кирилл провел 153-й матч в УПЛ за черно-желто-зеленых и возглавил список гвардейцев александрийцев, обойдя Евгения Банаду.
В составе «горожан» Ковалец дебютировал 22 июля 2018 года в гостевом поединке «Александрии» против «Карпат» (2:0) и отыграл за черно-желто-зеленых 7 полных сезонов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев Александрии в УПЛ
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
1.
|
Кирилл КОВАЛЕЦ
|
2019-2025
|
153
|
2.
|
Евгений БАНАДА
|
2016-2021
|
152
|
3.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
2012-2021
|
130
|
4.
|
Андрей ЗАПОРОЖАН
|
2012-2020
|
125
|
5.
|
Андрей ЦУРИКОВ
|
2017-2023
|
112
|
6.
|
Виталий ПОНОМАРЬ
|
2016-2019
|
110
|
7.
|
Василий ГРИЦУК
|
2016-2021
|
104
|
8.
|
Владислав БАБОГЛО
|
2018-2024
|
102
|
9.
|
Артем СИТАЛО
|
2018-2021
|
98
|
10.
|
Максим ТРЕТЬЯКОВ
|
2020-2023
|
92
Сезоны обозначены годом их окончания.
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