153 матча. Кирилл Ковалец обновил клубный рекорд Александрии

В 29-м туре Кирилл Ковалец забил 32-й мяч за «Александрию» и стал новым бомбардиром-рекордсменом клуба, обойдя Максима Третьякова. А в 30-й игровой день 31-летний хавбек внес еще одну поправку в таблицу рекордов «горожан». Кирилл провел 153-й матч в УПЛ за черно-желто-зеленых и возглавил список гвардейцев александрийцев, обойдя Евгения Банаду.

В составе «горожан» Ковалец дебютировал 22 июля 2018 года в гостевом поединке «Александрии» против «Карпат» (2:0) и отыграл за черно-желто-зеленых 7 полных сезонов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев Александрии в УПЛ

Игрок Сезоны Матчи 1. Кирилл КОВАЛЕЦ 2019-2025 153 2. Евгений БАНАДА 2016-2021 152 3. Юрий ПАНЬКИВ 2012-2021 130 4. Андрей ЗАПОРОЖАН 2012-2020 125 5. Андрей ЦУРИКОВ 2017-2023 112 6. Виталий ПОНОМАРЬ 2016-2019 110 7. Василий ГРИЦУК 2016-2021 104 8. Владислав БАБОГЛО 2018-2024 102 9. Артем СИТАЛО 2018-2021 98 10. Максим ТРЕТЬЯКОВ 2020-2023 92

Сезоны обозначены годом их окончания.