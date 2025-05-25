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  4. Элина Свитолина – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
25 мая 2025, 11:25 |
128
0

Элина Свитолина – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025

25 мая 2025, 11:25 |
128
0
Элина Свитолина – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

25 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В 1/64 финала украинка сыграет против представительницы Турции Зейнеп Сонмез (WTA 76). Поединок состоится первым запуском на Court SUZANNE-LENGLEN. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором раунде Ролан Гаррос поборется либо против Лауры Зигемунд, либо против Анны Бондар.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Элина Свитолина Зейнеп Сонмез смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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