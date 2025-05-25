Элина Свитолина – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В 1/64 финала украинка сыграет против представительницы Турции Зейнеп Сонмез (WTA 76). Поединок состоится первым запуском на Court SUZANNE-LENGLEN. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором раунде Ролан Гаррос поборется либо против Лауры Зигемунд, либо против Анны Бондар.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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