ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер определился с судьбой тренерского штаба Пушича

Руководство донецкого «Шахтера» определилось с судьбой тренерского штаба Марино Пушича, официально покинувшего расположение донецкого клуба.

Пресс-служба «горняков» опубликовала сообщение в своих социальных сетях, где поблагодарила боснийского коуча и его тренерский штаб за плодотворное сотрудничество, попрощавшись со специалистами.

«🧡 «Шахтер» благодарит тренерский штаб команды 👏

Иностранные помощники Марино Пушича покидают клуб вместе с главным тренером.

ФК «Шахтер» выражает искреннюю благодарность тренерскому штабу: ассистентам главного тренера Марио Станичу, Крису ван дер Вердену, Иеруну Схепенсу, тренеру вратарей Раймонду ван дер Гоуву, тренерам по физподготовке Рулу Тамберу и Ярно Де Влисхауэру.

Вы проявили себя настоящими профессионалами и людьми с сильным характером и большим сердцем. В эти непростые для Украины времена вы были вместе с командой и ее болельщиками, достойно прошли через все испытания и вызовы, внеся большой вклад в победы и достижения «Шахтера».

Благодарим вас за мужество, смелость, высококвалифицированную работу и отличные человеческие качества. Желаем каждому из вас новых успехов и больших свершений в футболе!», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб уже определился с заменой Марино Пушичу.