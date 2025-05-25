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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 12:52 | Обновлено 25 мая 2025, 13:06
1307
1

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер определился с судьбой тренерского штаба Пушича

Пресс-служба «горняков» поблагодарила специалистов за сотрудничество

25 мая 2025, 12:52 | Обновлено 25 мая 2025, 13:06
1307
1
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер определился с судьбой тренерского штаба Пушича
ФК Шахтер Донецк

Руководство донецкого «Шахтера» определилось с судьбой тренерского штаба Марино Пушича, официально покинувшего расположение донецкого клуба.

Пресс-служба «горняков» опубликовала сообщение в своих социальных сетях, где поблагодарила боснийского коуча и его тренерский штаб за плодотворное сотрудничество, попрощавшись со специалистами.

«🧡 «Шахтер» благодарит тренерский штаб команды 👏

Иностранные помощники Марино Пушича покидают клуб вместе с главным тренером.

ФК «Шахтер» выражает искреннюю благодарность тренерскому штабу: ассистентам главного тренера Марио Станичу, Крису ван дер Вердену, Иеруну Схепенсу, тренеру вратарей Раймонду ван дер Гоуву, тренерам по физподготовке Рулу Тамберу и Ярно Де Влисхауэру.

Вы проявили себя настоящими профессионалами и людьми с сильным характером и большим сердцем. В эти непростые для Украины времена вы были вместе с командой и ее болельщиками, достойно прошли через все испытания и вызовы, внеся большой вклад в победы и достижения «Шахтера».

Благодарим вас за мужество, смелость, высококвалифицированную работу и отличные человеческие качества. Желаем каждому из вас новых успехов и больших свершений в футболе!», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб уже определился с заменой Марино Пушичу.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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mini.f
Якщо вони всі були такими чудовими та професійними , то чому їх викидують з команди? Якщо вони накосячили - то і скажіть це відкрито та причину розірвання контракту....
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