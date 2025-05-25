Марта Костюк – Сара Бейлек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025

25 мая, в первом круге Ролан Гаррос между собой сыграют Марта Костюк (WTA 26) и Сара Бейлек (WTA 193).

Матч начнется в 17:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка в этом сезоне не впечатлила на харде, не хватало стабильности. Костюк лучше выглядит на грунте, в Мадриде и Риме теннисистка показала высокий уровень игры. В Испании спортсменка дошла до четвертьфинала, там она проиграла первой ракетке мира, «нейтралке» Арине Соболенко – 6:7, 6:7, на итальянском турнире Марта дошла до четвертого rруга, где снова уступила Соболенко 1:6, 6:7.

Учитывая текущую форму украинки, она может обыграть любую соперницу, так что можно ожидать хорошего выступления, вплоть до борьбы за победу на этом турнире Матчи против Соболенко показали, что Костюк ничем не уступает лидеру мирового рейтинга, хоть Марта и проиграла те встречи, они должны были прибавить уверенности украинской спортсменке.

Сара Бейлек

19-летняя чешка мало известна широкой публике, что и не удивительно, ведь она занимает место, в конце второй сотни мирового рейтинга. Бейлек начала Ролан Гаррос с квалификации, где в первом круге, меньше чем за час одолела Мону Бартель – 6:0, 6:4.

Пока самым сложным был матч против японки Шибахары, в той встрече чешка уступала 3:5 в решающей партии, а потом уже на тай-брейке, в этом же сете проигрывала 4:8, в итоге, удалось выиграть тай-брейк со счетом 12:10. В упомянутом матче Бейлек смогла отыграть три матчбола. Чешка в финале квалификации, одолела первую сеяную отбора, украинку Юлию Стародубцеву – 6:0, 6:4.

На Открытом чемпионате Австралии спортсменка тоже смогла пройти квалификацию, но проиграла уже в первом круге основной сетки. Никогда Бейлек на мейджорах не проходила дальше первого круга.

Прогноз

Это будет первая очная встреча теннисисток, что и не удивительно, ведь Бейлек нечасто играет на турнирах такого уровня. На бумаге Костюк большой фаворит, что выглядит оправданно.

Марта может взять реванш за Стародубцеву, но главное для нее уверенно начать, показывать такой же уровень тенниса, как не последних турнирах. Предлагаю сделать ставку на победу украинки с форой -5,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,85.

Прогноз Sport.ua Марта Костюк Сара Бейлек Фора Костюк (-5.5) 1.85 Сделать ставку

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