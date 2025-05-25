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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 10:09 | Обновлено 25 мая 2025, 10:37
80
0

Пушич стал 6-м тренером Шахтера, проведшим 50 матчей в чемпионатах Украины

Боснийский специалист надолго не задержался в украинском клубе

25 мая 2025, 10:09 | Обновлено 25 мая 2025, 10:37
80
0
Пушич стал 6-м тренером Шахтера, проведшим 50 матчей в чемпионатах Украины
ФК Шахтер. Марино Пушич

Матч с «Рухом» (1:1) стал 50-м для наставника «Шахтера» Марино Пушича в чемпионатах Украины. Босниец стал 6-м тренером горняков, достигшим этого рубежа. Под руководством Пушича оранжево-черные одержали в УПЛ 34 победы, 10 встреч завершили вничью, 6 проиграли, 109 мячей забили, 37 пропустили.

К слову, по проценту набранных очков (74,7%), босниец опережает в топ-6 тренеров «Шахтера» только Валерия Яремченко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Марино Пушича в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Соперник

Тренер

Счет

1-й

03.11.2023

Динамо

Мирча ЛУЧЕСКУ

1:0 (г)

10-й

30.03.2024

Оболонь

Валерий ИВАЩЕНКО

3:0 (г)

20-й

20.05.2024

Полесье

Сергей ШИЩЕНКО

0:2 (г)

30-й

27.10.2024

Динамо

Александр ШОВКОВСКИЙ

1:1 (г)

40-й

11.03.2025

Карпаты

Владислав ЛУПАШКО

0:0 (г)

50-й

24.05.2025

Рух

Виталий ПОНОМАРЕВ

1:1 (г)

Тренеры Шахтера, проведшие 50 матчей в чемпионатах Украины

Тренер

Сезоны

И

В

Н

П

Мячи

О

%

Мирча ЛУЧЕСКУ

2004-2016

356

272

49

35

817-234

865

81,0

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

1992-2003

202

123

45

34

410-176

414

68,3

Паулу ФОНСЕКА

2017-2019

96

75

13

8

210-59

238

82,6

Луиш КАШТРУ

2020-2021

57

41

10

6

131-45

133

77,8

Виктор ПРОКОПЕНКО

2000-2004

54

42

10

2

141-36

136

84,0

Марино ПУШИЧ

2024-2025

50

34

10

6

109-37

112

74,7

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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