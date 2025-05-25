Пушич стал 6-м тренером Шахтера, проведшим 50 матчей в чемпионатах Украины
Боснийский специалист надолго не задержался в украинском клубе
Матч с «Рухом» (1:1) стал 50-м для наставника «Шахтера» Марино Пушича в чемпионатах Украины. Босниец стал 6-м тренером горняков, достигшим этого рубежа. Под руководством Пушича оранжево-черные одержали в УПЛ 34 победы, 10 встреч завершили вничью, 6 проиграли, 109 мячей забили, 37 пропустили.
К слову, по проценту набранных очков (74,7%), босниец опережает в топ-6 тренеров «Шахтера» только Валерия Яремченко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Марино Пушича в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Тренер
|
Счет
|
1-й
|
03.11.2023
|
Динамо
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
1:0 (г)
|
10-й
|
30.03.2024
|
Оболонь
|
Валерий ИВАЩЕНКО
|
3:0 (г)
|
20-й
|
20.05.2024
|
Полесье
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
0:2 (г)
|
30-й
|
27.10.2024
|
Динамо
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1:1 (г)
|
40-й
|
11.03.2025
|
Карпаты
|
Владислав ЛУПАШКО
|
0:0 (г)
|
50-й
|
24.05.2025
|
Рух
|
Виталий ПОНОМАРЕВ
|
1:1 (г)
Тренеры Шахтера, проведшие 50 матчей в чемпионатах Украины
|
Тренер
|
Сезоны
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
О
|
%
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2004-2016
|
356
|
272
|
49
|
35
|
817-234
|
865
|
81,0
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
1992-2003
|
202
|
123
|
45
|
34
|
410-176
|
414
|
68,3
|
Паулу ФОНСЕКА
|
2017-2019
|
96
|
75
|
13
|
8
|
210-59
|
238
|
82,6
|
Луиш КАШТРУ
|
2020-2021
|
57
|
41
|
10
|
6
|
131-45
|
133
|
77,8
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
2000-2004
|
54
|
42
|
10
|
2
|
141-36
|
136
|
84,0
|
Марино ПУШИЧ
|
2024-2025
|
50
|
34
|
10
|
6
|
109-37
|
112
|
74,7
Сезоны обозначены годом их окончания.
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