Пушич стал 6-м тренером Шахтера, проведшим 50 матчей в чемпионатах Украины

Матч с «Рухом» (1:1) стал 50-м для наставника «Шахтера» Марино Пушича в чемпионатах Украины. Босниец стал 6-м тренером горняков, достигшим этого рубежа. Под руководством Пушича оранжево-черные одержали в УПЛ 34 победы, 10 встреч завершили вничью, 6 проиграли, 109 мячей забили, 37 пропустили.

К слову, по проценту набранных очков (74,7%), босниец опережает в топ-6 тренеров «Шахтера» только Валерия Яремченко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Марино Пушича в чемпионатах Украины

Матч Дата Соперник Тренер Счет 1-й 03.11.2023 Динамо Мирча ЛУЧЕСКУ 1:0 (г) 10-й 30.03.2024 Оболонь Валерий ИВАЩЕНКО 3:0 (г) 20-й 20.05.2024 Полесье Сергей ШИЩЕНКО 0:2 (г) 30-й 27.10.2024 Динамо Александр ШОВКОВСКИЙ 1:1 (г) 40-й 11.03.2025 Карпаты Владислав ЛУПАШКО 0:0 (г) 50-й 24.05.2025 Рух Виталий ПОНОМАРЕВ 1:1 (г)

Тренеры Шахтера, проведшие 50 матчей в чемпионатах Украины

Тренер Сезоны И В Н П Мячи О % Мирча ЛУЧЕСКУ 2004-2016 356 272 49 35 817-234 865 81,0 Валерий ЯРЕМЧЕНКО 1992-2003 202 123 45 34 410-176 414 68,3 Паулу ФОНСЕКА 2017-2019 96 75 13 8 210-59 238 82,6 Луиш КАШТРУ 2020-2021 57 41 10 6 131-45 133 77,8 Виктор ПРОКОПЕНКО 2000-2004 54 42 10 2 141-36 136 84,0 Марино ПУШИЧ 2024-2025 50 34 10 6 109-37 112 74,7

Сезоны обозначены годом их окончания.