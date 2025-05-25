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Ролан Гаррос
25 мая 2025, 10:15 | Обновлено 25 мая 2025, 11:04
373
0

Даяна Ястремская – Дестани Аява. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025

Поединок 1/64 финала состоится 25 мая и начнется ориентировочно в 13:30 по Киеву

25 мая 2025, 10:15 | Обновлено 25 мая 2025, 11:04
373
0
Даяна Ястремская – Дестани Аява. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Коллаж Sport.ua

25 мая на Ролан Гаррос свою встречу проведут Даяна Ястремская (WTA 48) и Дестени Аява (WTA 157).

Матч начнется в 13:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка проводит не самый яркий сезон, в плане результатов, она одержала 15 побед в 26 встречах. Могла выиграть титул в Линце, но уступила в финале. Что касается игры на грунте, она провела шесть матчей на трех турнирах, выиграв половину из них. В игровом плане у Ястремской не все так плохо, она готова показывать теннис высокого уровня, у нее привлекательный стиль, если прибавить стабильности, можно было бы сразу подняться в топ-10.

Со старта сезона украинка потеряла 15 позиций в рейтинге, хотя один мощный турнир высокого уровня может все компенсировать. Возможно, на грунте у Ястремской не все получается, но если теннисистка поймает свою игру, ей не будет важно, кто по ту сторону корта.

Дестани Аява

Сложно понять, почему организаторы предоставили wild card, к числу перспективных ее точно не отнести, ей уже 25 лет, какого-то существенного прогресса тоже не было.

В этом сезоне Аява играет в основном на турнирах ITF, где раз дошла до полуфинала, а также сыграла в одном финале. Исключением в календаре спортсменки стал домашний Открытый чемпионат Австралии, здесь она прошла квалификацию, в итоге она прошла до второго круга основной сетки, где уступила в трех сетах сильной Коллинз.

Определить форму теннисистки сейчас сложно, так как пока многие пробовали свои силы на топ-турнирах в Мадриде, Риме или Барселоне, она продолжала играть на харде, последний раз она выступала в Японии, где проиграла свой второй матч. Аява может выдать хороший матч, однако, на грунте я в нее не верю.

Прогноз

Теннисистки никогда между собой не играли, а в предстоящей битве украинка большой фаворит. Аява никогда не выделялась хорошей игрой на грунте, поэтому ждать от нее прорыва не стоит.

Ястремская должна владеть инициативой, она постарается доминировать в этом матче. Думаю, интриги не будет, украинка уверенно пройдет в следующий круг, ставлю на ее победу с форой -5,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,82.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
25.05.2025 -
13:00
Дестани Аява
Фора Ястремской (-5.5) 1.82 Сделать ставку

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Дестани Аява Даяна Ястремская Ролан Гаррос 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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