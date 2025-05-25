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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 08:45 | Обновлено 25 мая 2025, 08:55
124
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Заря

25 мая в 18:00 состоится матч 30-го тура УПЛ

25 мая 2025, 08:45 | Обновлено 25 мая 2025, 08:55
124
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Заря
Стадион «Украина»

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Карпаты» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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