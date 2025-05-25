ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала откровенные кадры

Анастасия Сыч, возлюбленная защитника «Карпат» и сборной Украины Алексея Сыча, опубликовала новые горячие кадры.

Красавица на своей странице в Instagram поделилась несколькими свежими снимками, сделанными в различных локациях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка впечатлила своей красотой, собрав множество лайков и комплиментов – Анастасия имеет роскошную сексуальную фигуру:

«Красавица!», «Невероятная!», «Ну просто вау!», – Анастасия Сыч действительно покоряет Instagram.