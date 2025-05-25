ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала откровенные кадры
Анастасия Сыч делится красотой в соцсетях
Анастасия Сыч, возлюбленная защитника «Карпат» и сборной Украины Алексея Сыча, опубликовала новые горячие кадры.
Красавица на своей странице в Instagram поделилась несколькими свежими снимками, сделанными в различных локациях.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка впечатлила своей красотой, собрав множество лайков и комплиментов – Анастасия имеет роскошную сексуальную фигуру:
«Красавица!», «Невероятная!», «Ну просто вау!», – Анастасия Сыч действительно покоряет Instagram.
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