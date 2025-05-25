Арсенал – Барселона –1:0. Падение Каталонии. Видео гола и обзор матча

24 мая «Арсенал» завоевал титул Лиги чемпионов по футболу среди женщин, обыграв «Барселону» со счетом 1:0.

Игра прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Это второй титул Лиги чемпионов в истории лондонского клуба, первый триумф был в 2007 году.

Последние два сезона победителем Лиги чемпионов была «Барселона», и, скорее всего, каталонки желали одержать и третью победу подряд.

Но гол «канонирки» Стины Блакстениус на 75-й минуте сломал планы «Барсы».

В итоге футболистки «Арсенала» стали обладательницами Лиги чемпионов сезона 2024/25.

Лига чемпионов УЕФА (женщины)

Финал, 24 мая 2025 года. Лиссабон (Португалия)

Арсенал (Англия) – Барселона (Испания) – 1:0

Голы: Блакстениус, 74

Видео гола и обзор матча