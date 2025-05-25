ФОТО. Жена футболиста сборной Украины поделилась семейными кадрами

Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, Анастасия Конопля, поделилась милыми семейными фотографиями.

Анастасия на своей странице в Instagram опубликовала результаты семейной фотосессии, которая состоялась недавно.

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На фотографиях супруги показывают свою любовь друг к другу, и к своей дочери:

«Когда не нужно слов», – подписала публикацию жена футболиста.