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25 мая 2025, 02:23 |
252
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины поделилась семейными кадрами

Ефим и Анастасия Конопли приняли участие в семейном фотосъемке

25 мая 2025, 02:23 |
252
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины поделилась семейными кадрами
Instagram. Ефим и Анастасия Конопли с дочерью

Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, Анастасия Конопля, поделилась милыми семейными фотографиями.

Анастасия на своей странице в Instagram опубликовала результаты семейной фотосессии, которая состоялась недавно.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На фотографиях супруги показывают свою любовь друг к другу, и к своей дочери:

«Когда не нужно слов», – подписала публикацию жена футболиста.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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