Другие новости25 мая 2025, 02:23 |
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ФОТО. Жена футболиста сборной Украины поделилась семейными кадрами
Ефим и Анастасия Конопли приняли участие в семейном фотосъемке
25 мая 2025, 02:23 |
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Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, Анастасия Конопля, поделилась милыми семейными фотографиями.
Анастасия на своей странице в Instagram опубликовала результаты семейной фотосессии, которая состоялась недавно.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На фотографиях супруги показывают свою любовь друг к другу, и к своей дочери:
«Когда не нужно слов», – подписала публикацию жена футболиста.
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