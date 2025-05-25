ФОТО. Секси-ведущая Шахтер-TV впечатлила своим луком на матче

Ведущая «Шахтёр-TV» Юлия Палько стала главной звездой футбольного дня во Львове.

В рамках 30-го тура УПЛ «Рух» принимал «Шахтер». Матч завершился ничьей 1:1.

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Её стильный образ – чёрный костюм, яркий топ и высокие сапоги – привлёк внимание болельщиков на последнем матче сезона.

Красавица снова украсила своим присутствием футбольный матч.