Александр КУЧЕР: «Никто на чемоданах не сидел - все вышли драться»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер подытожил сезон, а также рассказал о нулевой ничьей с «Александрией» в матче 30-го тура УПЛ.

– Команда хорошо играла. Попробовали подловить соперника на контратаках. Футболистам сразу же сказал, что в этой игре никакого настроения на «чемоданах» не должно быть. Я готов был выпустить сегодня только тех игроков, которые хотели играть. Это даже могли быть ребята из U-17, но только те, которые хотели играть. И так будет постоянно в «Черноморце» пока я тренер.

– Какие дальнейшие перспективы?

– Будем встречаться с президентом и будем говорить. Пока у меня есть действующий контракт, я работаю.

– Ракицкий останется в команде?

– Сейчас пока рано говорить. Будет встреча, то будет видно.

– Когда команда начнет следующий тренировочный сбор? И где он будет проходить?

– Сбор будет проходить в Одессе на базе. У нас очень хорошие условия. Есть песок, пляж, три поля, тренажерный зал. Где-то на песке поработаем, поплаваем.

– Изменилось ли состояние у футболистов после того, как разрешили болельщикам приходить на матчи?

– У меня даже улучшилось настроение, когда я увидел болельщиков на стадионе. А для игроков это вдвойне приятнее, ведь болельщики их гонят вперед, а им есть для кого играть.