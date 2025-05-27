Главного тренера Вердера могут уволить из-за его решения

37-летний немецкий главный тренер «Вердера» Оле Вернер известил руководство клуба, что не собирается продлевать контракт, который завершается летом 2026 года.

Об этом информирует пресс-служба немецкого клуба.

После такого решения руководство клуба решает вопрос досрочного расторжения контракта с тренером.

«Нам обидно, ведь мы думали о долговременном сотрудничестве с Оле. Мы должны сейчас принять решение. Мы проанализируем ситуацию и решим, что будет лучше для «Вердера»», – прокомментировал менеджер команды Клеменс Фриц.

Футбольный инсайдер Флориан Плетенберг сообщил, что контракт с Оле Вернером будет расторгнут в ближайшее время.

Оле Вернер присоединился к «Вердеру» в 2021 году. Сначала Вернер вернул «Бремену» игры в Бундеслиге, а затем смог и закрепиться в ней. В этом сезоне команда заняла восьмую строчку в чемпионате.