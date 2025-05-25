Штурм защитил свой титул чемпиона Австрии
Два года подряд команда из Граца выигрывает австрийскую Бундеслигу
В последнем туре чемпионата Австрии «Штурм» сыграл вничью с «Вольфсбергером» со счетом 1:1.
Эта ничья позволила «Штурму» защитить свой чемпионский титул. Два года подряд команда из Граца стала чемпионом Австрии.
В общем, для команды «Штурм» этот титул стал пятым в истории.
Топ-3 самых титулованных команд австрийской Бундеслиги:
32 – «Рапид»
24 – «Аустрия»
17 – «Зальцбург»
Интересным фактом является то, что лучшим бомбардиром Штурма в чемпионате стал грузинский полузащитник Отар Китеишвили, на счету которого 12 забитых мячей. Это стало самым высоким результатом в его карьере.
12 – 2024/25, «Штурм»
11 – 2018, «Динамо Тбилиси»
9 – 2023/24, «Штурм»
Back 2 back Champions - we got 5! 🏆🏆🏆🏆🏆 #sturmgraz pic.twitter.com/9KNqb1IDYk— SK Sturm Graz (@SKSturm) May 24, 2025
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