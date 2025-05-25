Штурм защитил свой титул чемпиона Австрии

В последнем туре чемпионата Австрии «Штурм» сыграл вничью с «Вольфсбергером» со счетом 1:1.

Эта ничья позволила «Штурму» защитить свой чемпионский титул. Два года подряд команда из Граца стала чемпионом Австрии.

В общем, для команды «Штурм» этот титул стал пятым в истории.

Топ-3 самых титулованных команд австрийской Бундеслиги:

32 – «Рапид»

24 – «Аустрия»

17 – «Зальцбург»

Интересным фактом является то, что лучшим бомбардиром Штурма в чемпионате стал грузинский полузащитник Отар Китеишвили, на счету которого 12 забитых мячей. Это стало самым высоким результатом в его карьере.

12 – 2024/25, «Штурм»

11 – 2018, «Динамо Тбилиси»

9 – 2023/24, «Штурм»