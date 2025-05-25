Другие новости25 мая 2025, 01:13 |
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ФОТО. Девушка голкипера Шахтера ослепила своей красотой. 10/10
Елизавета Корпик порадовала новой публикацией
25 мая 2025, 01:13 |
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Елизавета Корпик, девушка вратаря «Шахтёра» Дениса Твардовского, опубликовала в Instagram серию фото на фоне цветущего сада.
Она позировала в шелковом костюме с естественным макияжем и романтичной прической.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Подписчики отметили её красоту и стиль:
«Лиза, ты – очаровательна», «Какая прекрасная», «Красавица» – девушки получила большое количество комплиментов.
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