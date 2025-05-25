ФОТО. Девушка голкипера Шахтера ослепила своей красотой. 10/10

Елизавета Корпик, девушка вратаря «Шахтёра» Дениса Твардовского, опубликовала в Instagram серию фото на фоне цветущего сада.

Она позировала в шелковом костюме с естественным макияжем и романтичной прической.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики отметили её красоту и стиль:

«Лиза, ты – очаровательна», «Какая прекрасная», «Красавица» – девушки получила большое количество комплиментов.