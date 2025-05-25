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25 мая 2025, 00:55 |
298
0

ФОТО. Звезда Барселоны впечатлил своим стилем в Каннах

Жюль Кунде появился на Каннском кинофестивале

25 мая 2025, 00:55 |
298
0
ФОТО. Звезда Барселоны впечатлил своим стилем в Каннах
Instagram. Жюль Кунде

Футболист «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде появился на 78-м Каннском кинофестивале.

Он был одет во все черное: элегантный черный костюм в сочетании с черной рубашкой и украшениями от Messika High Jewelry, включая яркое черное ожерелье и наручные часы.

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Его образ привлек большое внимание и получил похвалу за элегантность и изысканность.

Присутствие Кунде в Каннах было не только модным заявлением, но и подчеркивало его интерес к искусству, что свидетельствует о его высокой оценке кино и культурных событий.

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фото lifestyle Жюль Кунде Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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