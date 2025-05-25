ФОТО. Звезда Барселоны впечатлил своим стилем в Каннах
Жюль Кунде появился на Каннском кинофестивале
Футболист «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде появился на 78-м Каннском кинофестивале.
Он был одет во все черное: элегантный черный костюм в сочетании с черной рубашкой и украшениями от Messika High Jewelry, включая яркое черное ожерелье и наручные часы.
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Его образ привлек большое внимание и получил похвалу за элегантность и изысканность.
Присутствие Кунде в Каннах было не только модным заявлением, но и подчеркивало его интерес к искусству, что свидетельствует о его высокой оценке кино и культурных событий.
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