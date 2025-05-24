Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Самая сексуальная журналистка впечатлила своим нарядом
Другие новости
24 мая 2025, 23:13 |
1542
3

ФОТО. Самая сексуальная журналистка впечатлила своим нарядом

Дилетта Леотта снова порадовала своих поклонников

24 мая 2025, 23:13 |
1542
3
ФОТО. Самая сексуальная журналистка впечатлила своим нарядом
Instagram. Дилета Леотта

После окончания матча «Наполи» - «Кальяри» итальянская спортивная ведущая Дилетта Леотта выложила пост в Instagram со стадиона, который быстро стал вирусным в соцсетях.

На снимке она в чёрном топе, подчёркивающем фигуру. Пользователи отметили её уверенность, харизму и стиль.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Леотта снова подтвердила статус одной из самых заметных медийных фигур в футбольной сфере.

Красавица не боится отличаться на общем фоне и подчеркивать свою сексуальность.

По теме:
ФОТО. Бывшая Мбаппе засветила грудь. Публикация стала вирусной
Источник: Будущее Довбика в Роме зависит от одного человека
ФОТО. Футболист сборной Украины впервые стал отцом
фото Дилетта Леотта девушки чемпионат Италии по футболу lifestyle Наполи
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер уволил тренера Марино Пушича
Футбол | 24 мая 2025, 19:38 56
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер уволил тренера Марино Пушича
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер уволил тренера Марино Пушича

Клуб попрощался с наставником

Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Бокс | 24 мая 2025, 02:51 1
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»

Ник Болл высказался о реванше Усика и Дюбуа

Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Футбол | 24.05.2025, 13:57
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Две трети требла. ПСЖ лениво разгромил Реймс в финале Кубка Франции
Футбол | 24.05.2025, 23:55
Две трети требла. ПСЖ лениво разгромил Реймс в финале Кубка Франции
Две трети требла. ПСЖ лениво разгромил Реймс в финале Кубка Франции
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Футбол | 24.05.2025, 19:27
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Гарні італійки.
Ответить
0
Первый Среди Равных
Ніколи не забуду її ніжки у мене на плечах
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
23.05.2025, 07:00 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Кросби не помеха: сборная Дании переписала историю
ЧМ по хоккею. Кросби не помеха: сборная Дании переписала историю
23.05.2025, 06:35 2
Хоккей
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
23.05.2025, 00:21 3
Футбол
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
24.05.2025, 11:04 4
Теннис
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
23.05.2025, 14:30 2
Футбол
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
23.05.2025, 08:26 2
Бокс
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
24.05.2025, 07:47 2
Футбол
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
24.05.2025, 09:13 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем