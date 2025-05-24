Другие новости24 мая 2025, 23:13 |
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ФОТО. Самая сексуальная журналистка впечатлила своим нарядом
Дилетта Леотта снова порадовала своих поклонников
24 мая 2025, 23:13 |
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После окончания матча «Наполи» - «Кальяри» итальянская спортивная ведущая Дилетта Леотта выложила пост в Instagram со стадиона, который быстро стал вирусным в соцсетях.
На снимке она в чёрном топе, подчёркивающем фигуру. Пользователи отметили её уверенность, харизму и стиль.
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Леотта снова подтвердила статус одной из самых заметных медийных фигур в футбольной сфере.
Красавица не боится отличаться на общем фоне и подчеркивать свою сексуальность.
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Комментарии 3
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Гарні італійки.
Ніколи не забуду її ніжки у мене на плечах
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