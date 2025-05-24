Украинец забил гол в Испании и вышел на третье место в списке бомбардиров

24 мая состоялся матч испанской Примеры (третий по силе дивизион), в котором встретились «Севилья B» и «Алькоркон». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

В составе гостей единственный гол забил украинский форвард Владислав Копотун, для которого этот результативный удар стал 14-м в чемпионате. 24-летний футболист вышел на третье место в рейтинге бомбардиров.

«Алькоркон» набрал 51 балл и завершил сезон 2024/25 на десятой позиции. Отставание от зоны плей-офф, которое позволяет бороться за повышение в классе, составило семь очков.

Владислав Копотун является уроженцем города Ковель (Волынская область). Ранее играл за испанский клуб «Сабадель». В 2024 году перебрался в «Алькоркон» на правах свободного агента.

Испанская Примера, 38-й тур. 24 мая

Севилья B – Алькоркон – 1:1

Голы: Антонетти, 39 – Копотун, 66