Украинец забил гол в Испании и вышел на третье место в списке бомбардиров
Владислав Копотун забил 14 голов в сезоне в составе «Алькоркона»
24 мая состоялся матч испанской Примеры (третий по силе дивизион), в котором встретились «Севилья B» и «Алькоркон». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.
В составе гостей единственный гол забил украинский форвард Владислав Копотун, для которого этот результативный удар стал 14-м в чемпионате. 24-летний футболист вышел на третье место в рейтинге бомбардиров.
«Алькоркон» набрал 51 балл и завершил сезон 2024/25 на десятой позиции. Отставание от зоны плей-офф, которое позволяет бороться за повышение в классе, составило семь очков.
Владислав Копотун является уроженцем города Ковель (Волынская область). Ранее играл за испанский клуб «Сабадель». В 2024 году перебрался в «Алькоркон» на правах свободного агента.
Испанская Примера, 38-й тур. 24 мая
Севилья B – Алькоркон – 1:1
Голы: Антонетти, 39 – Копотун, 66
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сегодня «горняки» распрощались с боснийцем Марино Пушичем
Ник Болл высказался о реванше Усика и Дюбуа