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Испания
24 мая 2025, 22:27 |
1745
0

Украинец забил гол в Испании и вышел на третье место в списке бомбардиров

Владислав Копотун забил 14 голов в сезоне в составе «Алькоркона»

24 мая 2025, 22:27 |
1745
0
Украинец забил гол в Испании и вышел на третье место в списке бомбардиров
ФК Алькоркон. Владислав Копотун

24 мая состоялся матч испанской Примеры (третий по силе дивизион), в котором встретились «Севилья B» и «Алькоркон». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

В составе гостей единственный гол забил украинский форвард Владислав Копотун, для которого этот результативный удар стал 14-м в чемпионате. 24-летний футболист вышел на третье место в рейтинге бомбардиров.

«Алькоркон» набрал 51 балл и завершил сезон 2024/25 на десятой позиции. Отставание от зоны плей-офф, которое позволяет бороться за повышение в классе, составило семь очков.

Владислав Копотун является уроженцем города Ковель (Волынская область). Ранее играл за испанский клуб «Сабадель». В 2024 году перебрался в «Алькоркон» на правах свободного агента.

Испанская Примера, 38-й тур. 24 мая

Севилья B Алькоркон 1:1

Голы: Антонетти, 39 – Копотун, 66

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чемпионат Испании по футболу Алькоркон
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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