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  4. Марино Пушич попрощался с Шахтером. Сколько трофеев он выиграл?
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 21:33 | Обновлено 24 мая 2025, 21:34
645
1

Марино Пушич попрощался с Шахтером. Сколько трофеев он выиграл?

Матч против «Руха» стал последним для тренерского штаба «горняков»

24 мая 2025, 21:33 | Обновлено 24 мая 2025, 21:34
645
1
Марино Пушич попрощался с Шахтером. Сколько трофеев он выиграл?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

В последнем туре УПЛ «Шахтер» во Львове сыграл вничью с «Рухом» со счетом 1:1.

Этот матч стал последним для главного тренера горняков Марино Пушича и его тренерского штаба.

Марино Пушич возглавлял «Шахтер» в течение полутора лет. За это время донецкий клуб сыграл 71 матч, одержав 44 победы.

Под руководством боснийца «Шахтер» завоевал 3 трофея.

В сезоне 2023/24 «горняки» завоевали золотой дубль, одержав победы в чемпионате и Кубке Украины.

В сезоне 2024/25 «Шахтер» стал победителем национального кубка (ставшего уже 15-м в истории клуба), а также бронзовым призером УПЛ.

В сезоне 2024/25 под руководством Пушича «Шахтер» занял 27 место в обновленной Лиге чемпионов, набрав 7 очков.

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Шахтер Донецк Рух Львов Рух - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Марино Пушич статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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avk2307
не послідовний тренер. Два дні назад казав що ще рік контракту і тут попрощався.!!!
як це так?
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