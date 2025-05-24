Марино Пушич попрощался с Шахтером. Сколько трофеев он выиграл?

В последнем туре УПЛ «Шахтер» во Львове сыграл вничью с «Рухом» со счетом 1:1.

Этот матч стал последним для главного тренера горняков Марино Пушича и его тренерского штаба.

Марино Пушич возглавлял «Шахтер» в течение полутора лет. За это время донецкий клуб сыграл 71 матч, одержав 44 победы.

Под руководством боснийца «Шахтер» завоевал 3 трофея.

В сезоне 2023/24 «горняки» завоевали золотой дубль, одержав победы в чемпионате и Кубке Украины.

В сезоне 2024/25 «Шахтер» стал победителем национального кубка (ставшего уже 15-м в истории клуба), а также бронзовым призером УПЛ.

В сезоне 2024/25 под руководством Пушича «Шахтер» занял 27 место в обновленной Лиге чемпионов, набрав 7 очков.