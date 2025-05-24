Марино Пушич попрощался с Шахтером. Сколько трофеев он выиграл?
Матч против «Руха» стал последним для тренерского штаба «горняков»
В последнем туре УПЛ «Шахтер» во Львове сыграл вничью с «Рухом» со счетом 1:1.
Этот матч стал последним для главного тренера горняков Марино Пушича и его тренерского штаба.
Марино Пушич возглавлял «Шахтер» в течение полутора лет. За это время донецкий клуб сыграл 71 матч, одержав 44 победы.
Под руководством боснийца «Шахтер» завоевал 3 трофея.
В сезоне 2023/24 «горняки» завоевали золотой дубль, одержав победы в чемпионате и Кубке Украины.
В сезоне 2024/25 «Шахтер» стал победителем национального кубка (ставшего уже 15-м в истории клуба), а также бронзовым призером УПЛ.
В сезоне 2024/25 под руководством Пушича «Шахтер» занял 27 место в обновленной Лиге чемпионов, набрав 7 очков.
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