Наставник Карпат: «Запрещу говорить свои игрокам результат матча Полесья»

25 мая состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и луганская «Заря». Хозяева имеют шансы на попадание в Лигу конференций, однако для этого нужно одолеть соперника и надеяться на потерю очков житомирским «Полесьем» в параллельном матче.

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко поделился ожиданиями от важного противостояния, а также прокомментировал зависимость команды от результата в другом поединке:

«Пожалуй, ключевыми аспектами на таком этапе чемпионата являются эмоции, мотивация – ее нужно искать всегда. Это идет, прежде всего, от тренерского штаба, но и игроки должны понимать свою роль в этих моментах, стадиях, этапах чемпионата.

У нас было много травмированных игроков, много повреждений в предыдущем туре. Однако это футбол, понимаем, что без этого невозможно. Обидно, что так произошло в такой фазе чемпионата, но мы не можем быть застрахованы от этого. Главное – что нет какой-либо симптоматики в этих повреждениях, поэтому это важно для нас в понимании того, что мы делаем все правильно. Есть, как есть, и мы должны исходить из ситуации.

Запрещу всему персоналу во время матча, если футболисты будут спрашивать, какой счет – запрещу это говорить (результат паралельного матча, где будет играть «Полесье» – прим). Буду просить, чтобы на стадионе диктор не объявлял это. Нам нужно выходить и играть свою игру, радоваться этому сезону. Слышу, что много волнений перед последним матчем – у болельщиков, у поклонников нашего клуба.

Еще подкрепляется волнение тем, что будет судить матч Романов, который был на VAR в моменте с Невесом, когда мы играли с «Полисьем». Говорят, что он очень часто судит «Полесье». Я не знаю этого, но говорят, что очень частый гость там. Не верю, что он будет делать что-то такое крамольное и хочу, чтобы этих волнений было меньше у людей.

Будет большая аудитория на этом матче. Нам разрешили увеличить квоту мест и это радует. Думаю, при такой аудитории никто себе не позволит ничего лишнего. Понимаем, что этот праздник футбола сейчас в нашем городе – это, наверное, город, который показывает, что футбол в Украине жив, он привлекателен, люди хотят присоединиться к этому процессу. Поэтому я бы фокусировался на этом – на атмосфере, на игре. И чтобы мы вместе с болельщиками, с фанатами создали какое-то незабываемое действо», – считает Лупашко.