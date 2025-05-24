25 мая состоится много встреч первого круга Ролан Гаррос, среди них и матч Анастасия Соболева (WTA 230) и Диана Шнайдер (WTA 11).

Игра начнется в 14:00 по киевскому времени.

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Анастасия Соболева

На этом Ролан Гаррос Соболева добилась большого для себя успеха, она впервые сыграет в основной сетке турнира Большого шлема. Украинка начала турнир с квалификации, где разгромила в первом матче британскую спортсменку Хэрриет Дарт – 6:1, 6:2. Далее удалось пройти француженку Белгравер – 6:3, 6:4. В последнем круге квалификации Соболева играла против британки Франчески Джонс, соперница считалась фавориткой, матч прошел, как на американских горках – 6:0, 0:6, 6:2 в пользу украинки.

Со следующей недели, спортсменка поднимется как минимум на 19 строчек в мировом рейтинге, а если выиграет предстоящий матч, тогда еще на 40, что позволит закрепиться во второй сотне. Соболевой нельзя останавливаться на достигнутом, она должна показать свой максимум в этой принципиальной битве.

Instagram. Анастасия Соболева

Диана Шнайдер

«Нейтралка» громко о себе заявила в прошлом сезоне, когда выиграла пять турниров и совершила скачок на 80 позиций в рейтинге. Сейчас Шнайдер находится на пороге топ-10, но не показывает выдающихся результатов. На последнем турнире в Риме она впервые за сезон смогла выиграть три матча кряду, что позволило дойти до четвертьфинала. В том упомянутом матче на итальянском турнире, «нейтралка» играла против местной теннисистки Жасмин Паолини, выигрывая 7:6, 4:0, проиграла вторую партию 4:6, а потом в третьем сете 2:6.

Не думаю, что Шнайдер далеко зайдет на Ролан Гаррос, последнее поражение и вовсе могло надломить спортсменку в психологическом плане. На свое высокое место в рейтинге теннисистка сейчас точно не тянет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Диана Шнайдер

Личные встречи

Спортсменки играли между собой один раз, это было еще четыре года назад, им было по 17 лет. Тогда в четвертьфинале турнира в Турции Шнайдер выиграла в двух сетах.

Прогноз

Между собой сыграют две молодые спортсменки, ровесницы, они даже родились в один месяц. В рейтинге теннисисток разделяет больше 200 позиций, именно по этой причине Шнайдер считают большим фаворитом этой пары.

Я жду интересного матча, на который Соболева выйдет с боевым настроем. Букмекеры недооценивают украинку, она уже почувствовала уверенность и готова навязать борьбу «нейтралке».

Поставлю на победу Соболевой с форой +6,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,00.

Прогноз Sport.ua Анастасия Соболева Диана Шнайдер Фора Соболевой (+6.5) 2.00 Сделать ставку

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