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  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: Третья звезда Динамо – для ВСУ. Звезда благодарности
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 20:45 | Обновлено 24 мая 2025, 20:54
614
9

Александр ШОВКОВСКИЙ: Третья звезда Динамо – для ВСУ. Звезда благодарности

Тренер подвел итоги сезона УПЛ

24 мая 2025, 20:45 | Обновлено 24 мая 2025, 20:54
614
9
Александр ШОВКОВСКИЙ: Третья звезда Динамо – для ВСУ. Звезда благодарности
ФК Динамо Киев

Наставник Динамо Александр Шовковский после завершения сезона УПЛ во время награждения поблагодарил не только команду и болельщиков, но и украинскую армию.

«Поздравляю всех с чемпионством. Динамо вернуло титул в город, и Киев этого заслуживает. Нужно отметить всех, кто работает в клубе. И тех, кто готовит газон, и те, кто работает на базе, и наш транспортный отдел, который помогает нам в этих условиях. Безусловно, благодарю наших болельщиков. Футбол – игра для вас».

«Я 14 раз в качестве игрока был причастен к титулам, а сегодня я впервые стал чемпионом в качестве тренера. Благодарю руководство за поддержку. И приятно, что эта победа стала 30-й и добавила нам звезду. Звезду благодарности, которую мы посвящаем ВСУ. Они делают все, чтобы мы могли быть тут, они защищают нас».

«Это – ваша звезда. Звезда благодарности ВСУ», – сказал Шовковский.

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Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 9
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FunnyCat_____
Апепа - житель костромы 
Интересно про траты звучит, зная эту деталь 
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+1
Серж
Красавцы Динамо. Не то что клуб, капитан которого фоткается с террористами, бывший капитан спонсирует Раиссу оружием, спортдир лайкает террористов. Ну и бывшие ключевые игроки в ДыРы развивают "футбол"
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+1
apepa
шахтёр например миллионы баксов тратит на помощь нашим ребятам. А что суркис молчит??
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-7
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