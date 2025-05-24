Александр ШОВКОВСКИЙ: Третья звезда Динамо – для ВСУ. Звезда благодарности
Тренер подвел итоги сезона УПЛ
Наставник Динамо Александр Шовковский после завершения сезона УПЛ во время награждения поблагодарил не только команду и болельщиков, но и украинскую армию.
«Поздравляю всех с чемпионством. Динамо вернуло титул в город, и Киев этого заслуживает. Нужно отметить всех, кто работает в клубе. И тех, кто готовит газон, и те, кто работает на базе, и наш транспортный отдел, который помогает нам в этих условиях. Безусловно, благодарю наших болельщиков. Футбол – игра для вас».
«Я 14 раз в качестве игрока был причастен к титулам, а сегодня я впервые стал чемпионом в качестве тренера. Благодарю руководство за поддержку. И приятно, что эта победа стала 30-й и добавила нам звезду. Звезду благодарности, которую мы посвящаем ВСУ. Они делают все, чтобы мы могли быть тут, они защищают нас».
«Это – ваша звезда. Звезда благодарности ВСУ», – сказал Шовковский.
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