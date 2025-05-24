ФОТО. ЛНЗ усилил вратарскую позицию легионером

Черкасский ЛНЗ готовится к заключительному матчу в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги, в котором «фиолетовые» сыграют против ровенского «Вереса».

Пресс-служба черкасского клуба опубликовала несколько снимков по тренировочному процессу первой команды в недельном цикле подготовки к игре.

В новом амплуа решил себя попробовать легионер «фиолетовых» Оливье Тилль. Полузащитник надел вратарские перчатки и стал в «рамку» на одной из тренировок.

«Подготовка голкипера к матчу с Вересом», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы ЛНЗ.

Матч ЛНЗ – Верес запланирован на воскресенье, 25 мая. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени. В нынешнем сезоне «Верес» занимает 10 строчку турники с 35 баллами. ЛНЗ находится на 12 ступени таблицы с 30 очками.