Украина. Премьер лига24 мая 2025, 19:30 | Обновлено 24 мая 2025, 19:33
538
1
ВИДЕО. Как Колос сравнял счет в матче с Динамо в Киеве
Ковалевцы отыгрались на 47-й минуте
24 мая 2025, 19:30 | Обновлено 24 мая 2025, 19:33
538
1
В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Динамо» и «Колос».
Команды играют на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
Матч начался в 18:00 по киевскому времени. Для обеих команд это будет последний матч в сезоне УПЛ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 47-й минуте счет в матче стал равным. Забил нападающий «Колоса» Алексей Сидоров – 1:1.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 мая 2025, 17:27 28
Команда откровенно дала понять, что попрощалась с Марино Пушичем
Футбол | 24 мая 2025, 19:11 0
«Шеффилд Юнайтед» проиграл «Сандерленду»
Футбол | 24.05.2025, 12:10
Бокс | 24.05.2025, 09:13
Бокс | 24.05.2025, 02:51
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Супер гол! Привет из Харькова!!!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.05.2025, 07:00 3
23.05.2025, 15:01
22.05.2025, 17:09
22.05.2025, 23:30 7
23.05.2025, 09:00 2
22.05.2025, 23:13 4
23.05.2025, 08:26 2