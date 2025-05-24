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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 19:30 | Обновлено 24 мая 2025, 19:33
538
1

ВИДЕО. Как Колос сравнял счет в матче с Динамо в Киеве

Ковалевцы отыгрались на 47-й минуте

24 мая 2025, 19:30 | Обновлено 24 мая 2025, 19:33
538
1
ВИДЕО. Как Колос сравнял счет в матче с Динамо в Киеве
ФК Колос

В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Динамо» и «Колос».

Команды играют на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Матч начался в 18:00 по киевскому времени. Для обеих команд это будет последний матч в сезоне УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 47-й минуте счет в матче стал равным. Забил нападающий «Колоса» Алексей Сидоров – 1:1.

ВИДЕО. Как Колос сравнял счет в матче с Динамо в Киеве

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Колос Колос Ковалевка Алексей Сидоров
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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