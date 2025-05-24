Элина Свитолина – Зейнеп Сонмез. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Поединок 1/64 финала состоится 25 мая и начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву
25 мая, свой матч первого круга на Роллан Гаррос проведут Элина Свитолина (WTA 13) и Зейнеп Сонмез (WTA 76).
Старт встречи запланирован на 14:00 по киевскому времени.
Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!
Элина Свитолина
Первая ракетка Украины проводит текущий сезон на высоком уровне. С начала года спортсменка поднялась на десять позиций, теперь она вплотную подобралась к топ-10. Особого внимания стоит игра Свитолиной на грунте, она одержала 12 побед в 14 противостояниях.
Элина выиграла турнир в Страсбуре, а в Мадриде дошла до полуфинала, где проиграла первой ракетке мира, белорусской «нейтралке» Арине Соболенко. Перспективно складывался и последний турнир в Риме, в четвертьфинале Свитолина играла против неуступчивой американки Пейтон Стернс, в третьем сете украинка вела 3:0, но умудрилась проиграть партию на тай-брейке.
К единственному грунтовом мейджору украинка подходит в хорошей форме, так что можно ожидать от нее хороших результатов. Выигрыш шлема всегда был мечтой Свитолиной.
Зейнеп Сонмез
Спортсменку из Турции наверняка узнают фанаты тенниса, она регулярно играет на больших турнирах, набираясь опыта. Хоть ярких вступлений у теннисистки в этом году не было, она поднялась на 12 строчек в мировом рейтинге.
В Мадриде Сонмез начала с квалификации, где одолела двух соперниц, а в основной сетке разгромно уступила опытной швейцарке Белинде Бенчич – 0:6, 2:6. Спортсменка в этом сезоне провела всего семь встреч на грунте, в которых одержала три победы.
На Ролан Гаррос турчанка стартует с основной сетки, хотя шансы на победу в первом круге выглядят минимальными. Сонмез неплохо играла на грунте в прошлые годы, хотя сейчас она слабо выглядит на этом покрытии.
Прогноз
Статистика свидетельствует о том, что теннисистки между собой никогда раньше не играли. Свитолина большой фаворит этой пары, что вполне объяснимо, украинка выше в рейтинге, а также находится в лучшей форме.
Основной козырь Сонмез, это ее молодость, она моложе на 8 лет, хотя не думаю, что спортсменке из Турции удастся использовать это преимущество. Букмекеры не сомневаются в победе Свитолиной, я с ними согласен, беру ее победу с форой -5,5 геймов.
Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,68.
12:00
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