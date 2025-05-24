25 мая, свой матч первого круга на Роллан Гаррос проведут Элина Свитолина (WTA 13) и Зейнеп Сонмез (WTA 76).

Старт встречи запланирован на 14:00 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Первая ракетка Украины проводит текущий сезон на высоком уровне. С начала года спортсменка поднялась на десять позиций, теперь она вплотную подобралась к топ-10. Особого внимания стоит игра Свитолиной на грунте, она одержала 12 побед в 14 противостояниях.

Элина выиграла турнир в Страсбуре, а в Мадриде дошла до полуфинала, где проиграла первой ракетке мира, белорусской «нейтралке» Арине Соболенко. Перспективно складывался и последний турнир в Риме, в четвертьфинале Свитолина играла против неуступчивой американки Пейтон Стернс, в третьем сете украинка вела 3:0, но умудрилась проиграть партию на тай-брейке.

К единственному грунтовом мейджору украинка подходит в хорошей форме, так что можно ожидать от нее хороших результатов. Выигрыш шлема всегда был мечтой Свитолиной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Зейнеп Сонмез

Спортсменку из Турции наверняка узнают фанаты тенниса, она регулярно играет на больших турнирах, набираясь опыта. Хоть ярких вступлений у теннисистки в этом году не было, она поднялась на 12 строчек в мировом рейтинге.

В Мадриде Сонмез начала с квалификации, где одолела двух соперниц, а в основной сетке разгромно уступила опытной швейцарке Белинде Бенчич – 0:6, 2:6. Спортсменка в этом сезоне провела всего семь встреч на грунте, в которых одержала три победы.

На Ролан Гаррос турчанка стартует с основной сетки, хотя шансы на победу в первом круге выглядят минимальными. Сонмез неплохо играла на грунте в прошлые годы, хотя сейчас она слабо выглядит на этом покрытии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Зейнеп Сонмез

Прогноз

Статистика свидетельствует о том, что теннисистки между собой никогда раньше не играли. Свитолина большой фаворит этой пары, что вполне объяснимо, украинка выше в рейтинге, а также находится в лучшей форме.

Основной козырь Сонмез, это ее молодость, она моложе на 8 лет, хотя не думаю, что спортсменке из Турции удастся использовать это преимущество. Букмекеры не сомневаются в победе Свитолиной, я с ними согласен, беру ее победу с форой -5,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,68.

Прогноз Sport.ua Элина Свитолина Зейнеп Сонмез Фора Свитолиной (-5.5) 1.68 Сделать ставку

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