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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 18:41 | Обновлено 24 мая 2025, 19:33
683
0

ВИДЕО. Динамо вышло вперед в матче с Колосом. Забил Пихаленок

На 31-й минуте киевляне повели в счете

24 мая 2025, 18:41 | Обновлено 24 мая 2025, 19:33
683
0
ВИДЕО. Динамо вышло вперед в матче с Колосом. Забил Пихаленок
ФК Динамо. Александр Пихаленок

В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Динамо» и «Колос».

Команды играют на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Матч начался в 18:00 по киевскому времени. Для обеих команд это будет последний матч в сезоне УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 31-й минуте киевляне повели в счете. Первый гол в матче забил полузащитник Александр Пихаленок.

ВИДЕО. Динамо вышло вперед в матче с Колосом. Забил Пихаленок

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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