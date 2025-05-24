В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Динамо» и «Колос».

Команды играют на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Матч начался в 18:00 по киевскому времени. Для обеих команд это будет последний матч в сезоне УПЛ.

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На 31-й минуте киевляне повели в счете. Первый гол в матче забил полузащитник Александр Пихаленок.

ВИДЕО. Динамо вышло вперед в матче с Колосом. Забил Пихаленок