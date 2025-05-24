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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 22:33 | Обновлено 24 мая 2025, 22:54
32
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Кривбасс

25 мая в 18:00 состоится матч 30-го тура УПЛ

24 мая 2025, 22:33 | Обновлено 24 мая 2025, 22:54
32
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Кривбасс
ФК Кривбасс

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Кривбасс».

Команды встретятся на Центральном стадионе в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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