Испания24 мая 2025, 18:43 | Обновлено 24 мая 2025, 18:44
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ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
Украинский голкипер мог привезти гол в свои ворота
24 мая 2025, 18:43 | Обновлено 24 мая 2025, 18:44
3933
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В субботу, 24 мая, проходит матч 38-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад».
Встречу принимает «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 39-й минуте матч украинский кипер гостей Андрей Лунин не очень удачно сыграл на выход, после его его команда могла пропустить, но «сливочные» все таки отбились.
❗️ ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
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