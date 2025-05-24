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Испания
24 мая 2025, 18:43 | Обновлено 24 мая 2025, 18:44
3933
1

ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад

Украинский голкипер мог привезти гол в свои ворота

24 мая 2025, 18:43 | Обновлено 24 мая 2025, 18:44
3933
1
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 24 мая, проходит матч 38-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад».

Встречу принимает «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 39-й минуте матч украинский кипер гостей Андрей Лунин не очень удачно сыграл на выход, после его его команда могла пропустить, но «сливочные» все таки отбились.

❗️ ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад

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Реал Мадрид - Реал Сосьедад Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Андрей Лунин видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Диванний Експерт
Спорт уа далі по засосам лупить з кацапами. Телеграм.
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