В субботу, 24 мая, проходит матч 38-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад».

Встречу принимает «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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На 39-й минуте матч украинский кипер гостей Андрей Лунин не очень удачно сыграл на выход, после его его команда могла пропустить, но «сливочные» все таки отбились.

❗️ ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад