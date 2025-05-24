ФОТО. Фанаты Реала подготовили огромные баннеры для Анчелотти и Модрича

В субботу, 24 мая, проходит матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Этот поединок является последним для Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала», а также последней домашней игрой за «сливочных» для хорватского полузащитника Луки Модрича. По этому случаю, болельщики королевского клуба подготовили огромные прощальные баннеры для своих легенд.

ФОТО. Фанаты Реала подготовила огромные баннеры для Анчелотти и Модрича