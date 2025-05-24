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  4. ФОТО. Фанаты Реала подготовили огромные баннеры для Анчелотти и Модрича
Испания
24 мая 2025, 17:29 |
873
0

ФОТО. Фанаты Реала подготовили огромные баннеры для Анчелотти и Модрича

Мадридский клуб прощается с легендами

24 мая 2025, 17:29 |
873
0
ФОТО. Фанаты Реала подготовили огромные баннеры для Анчелотти и Модрича
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 мая, проходит матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Этот поединок является последним для Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала», а также последней домашней игрой за «сливочных» для хорватского полузащитника Луки Модрича. По этому случаю, болельщики королевского клуба подготовили огромные прощальные баннеры для своих легенд.

ФОТО. Фанаты Реала подготовила огромные баннеры для Анчелотти и Модрича

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Карло Анчелотти Лука Модрич чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид - Реал Сосьедад фото фанаты болельщики зрители
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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