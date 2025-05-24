Кремень Кременчуг – Подолье Хмельницкий – 0:2. Видео голов и обзор матча
«Кремень» финишировал на последнем месте турнирной таблицы
В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Кремень» Кременчуг – «Подолье» Хмельницкий. Поединок завершился победой команды гостей со счетом 2:0.
«Кремень» еще перед матчем лишился шансов на сохранение места в Первой лиге. «Подолье» еще ведет борьбу за выживание.
Гости открыли счет на 25-й минуте поединка. Автором гола стал Вадим Шаврин.
А уже через три минуты Антон Савин увеличил преимущество «Подолья». Отойти от такого двойного удара «Кремень» не смог.
Первая лига. Группа Выбывание. 23 мая
«Кремень» Кременчуг – «Подолье» Хмельницкий – 0:2
Голы: Шаврин 25, Савин 28
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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