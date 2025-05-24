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  4. Кремень Кременчуг – Подолье Хмельницкий – 0:2. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
24 мая 2025, 17:31 |
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0

Кремень Кременчуг – Подолье Хмельницкий – 0:2. Видео голов и обзор матча

«Кремень» финишировал на последнем месте турнирной таблицы

24 мая 2025, 17:31 |
90
0
Кремень Кременчуг – Подолье Хмельницкий – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Подолье

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Кремень» Кременчуг – «Подолье» Хмельницкий. Поединок завершился победой команды гостей со счетом 2:0.

«Кремень» еще перед матчем лишился шансов на сохранение места в Первой лиге. «Подолье» еще ведет борьбу за выживание.

Гости открыли счет на 25-й минуте поединка. Автором гола стал Вадим Шаврин.

А уже через три минуты Антон Савин увеличил преимущество «Подолья». Отойти от такого двойного удара «Кремень» не смог.

Первая лига. Группа Выбывание. 23 мая

«Кремень» Кременчуг – «Подолье» Хмельницкий – 0:2

Голы: Шаврин 25, Савин 28

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Кремень Кременчуг Подолье Хмельницкий Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Вадим Шаврин Антон Савин
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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