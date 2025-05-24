Кремень Кременчуг – Подолье Хмельницкий – 0:2. Видео голов и обзор матча

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Кремень» Кременчуг – «Подолье» Хмельницкий. Поединок завершился победой команды гостей со счетом 2:0.

«Кремень» еще перед матчем лишился шансов на сохранение места в Первой лиге. «Подолье» еще ведет борьбу за выживание.

Гости открыли счет на 25-й минуте поединка. Автором гола стал Вадим Шаврин.

А уже через три минуты Антон Савин увеличил преимущество «Подолья». Отойти от такого двойного удара «Кремень» не смог.

Первая лига. Группа Выбывание. 23 мая

«Кремень» Кременчуг – «Подолье» Хмельницкий – 0:2

Голы: Шаврин 25, Савин 28

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