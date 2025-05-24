Украина. Премьер лига24 мая 2025, 16:48 | Обновлено 24 мая 2025, 16:57
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ВИДЕО. Забил легионер. Рух сравнял счет в игре с Шахтером
Забитым мячом на 58-й минуте отличился Бабукарр Фаал
24 мая 2025, 16:48 | Обновлено 24 мая 2025, 16:57
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В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Рух» и «Шахтер».
Команды встретились на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 58-й минуте поединка львовяне сравняли счет матча усилиями гамбийского форварда Бабукарра Фаала. После зимнего трансфера в «Рух» на его счету 3 гола и 1 ассист в 11 матчах УПЛ.
ВИДЕО. Забил легионер. Рух сравнял счет в игре с Шахтером
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