В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Рух» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

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На 58-й минуте поединка львовяне сравняли счет матча усилиями гамбийского форварда Бабукарра Фаала. После зимнего трансфера в «Рух» на его счету 3 гола и 1 ассист в 11 матчах УПЛ.

ВИДЕО. Забил легионер. Рух сравнял счет в игре с Шахтером