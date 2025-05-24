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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 16:48 | Обновлено 24 мая 2025, 16:57
142
0

ВИДЕО. Забил легионер. Рух сравнял счет в игре с Шахтером

Забитым мячом на 58-й минуте отличился Бабукарр Фаал

24 мая 2025, 16:48 | Обновлено 24 мая 2025, 16:57
142
0
ВИДЕО. Забил легионер. Рух сравнял счет в игре с Шахтером
ФК Рух. Бабукарр Фаал

В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Рух» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 58-й минуте поединка львовяне сравняли счет матча усилиями гамбийского форварда Бабукарра Фаала. После зимнего трансфера в «Рух» на его счету 3 гола и 1 ассист в 11 матчах УПЛ.

ВИДЕО. Забил легионер. Рух сравнял счет в игре с Шахтером

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Бабукарр Фаал чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Рух Львов Рух - Шахтер
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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