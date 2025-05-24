В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Рух» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

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На 47-й минуте горнякам удалось открыть счет встречи – с передачи Артема Бондаренко первый гол в матче забил бразилец Эгиналду.

ВИДЕО Сразу после перерыва. Шахтер открыл счет в игре с Рухом