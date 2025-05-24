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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 16:36 | Обновлено 24 мая 2025, 16:51
225
0

ВИДЕО. Сразу после перерыва. Шахтер открыл счет в игре с Рухом

Забитым мячом на 47-й минуте отличился Эгиналду

24 мая 2025, 16:36 | Обновлено 24 мая 2025, 16:51
225
0
ВИДЕО. Сразу после перерыва. Шахтер открыл счет в игре с Рухом
ФК Шахтер. Эгиналду

В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Рух» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 47-й минуте горнякам удалось открыть счет встречи – с передачи Артема Бондаренко первый гол в матче забил бразилец Эгиналду.

ВИДЕО Сразу после перерыва. Шахтер открыл счет в игре с Рухом

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Эгиналду чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Рух Львов Рух - Шахтер
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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