ВИДЕО. Сразу после перерыва. Шахтер открыл счет в игре с Рухом
Забитым мячом на 47-й минуте отличился Эгиналду
В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Рух» и «Шахтер».
Команды встретились на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
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На 47-й минуте горнякам удалось открыть счет встречи – с передачи Артема Бондаренко первый гол в матче забил бразилец Эгиналду.
ВИДЕО Сразу после перерыва. Шахтер открыл счет в игре с Рухом
🔥 Егіналду виявився найспритнішим та відкрив рахунок у Львові! ⚽️#Shakhtar #РухШахтар pic.twitter.com/JgB1eC39e4— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 24, 2025
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