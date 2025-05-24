Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финальный матч сезона. Известны составы на матч УПЛ Динамо – Колос
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 17:02 |
1059
1

Финальный матч сезона. Известны составы на матч УПЛ Динамо – Колос

Поединок пройдет в 18:00

24 мая 2025, 17:02 |
1059
1
Финальный матч сезона. Известны составы на матч УПЛ Динамо – Колос
ФК Динамо

В субботу, 24 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Колос».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Начало встречи запланировано в 18:00 по киевскому времени. Для обеих команд это будет последний матч в сезоне УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

«Динамо»: Моргун, Вивчаренко, Дячук, Биловар, Караваев, Бражко, Рубчинский, Пихаленок, Брагару, Волошин, Ванат

«Колос»: Горох, Цуриков, Бурда, Козик, Владой, Демченко, Ррапай, Гагно, Великан, Гусол, Ковталюк

По теме:
Динамо готовит трансфер защитника. Известен приблизительный ценник
Динамо – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Колос-2 Ковалевка – Пробой Городенка – 0:1. Видео гола и обзор матча
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?
Футбол | 23 мая 2025, 18:00 27
Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?
Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?

Оболонь спаслась, Ворскла и Левый Берег сыграют против команд Первой лиги

Соболева за выход в основу РГ-2025 заработала больше, чем за всю карьеру
Теннис | 24 мая 2025, 14:51 9
Соболева за выход в основу РГ-2025 заработала больше, чем за всю карьеру
Соболева за выход в основу РГ-2025 заработала больше, чем за всю карьеру

Анастасия выиграла три матча отбора и получила €78,000

Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Футбол | 24.05.2025, 13:57
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
ФОТО. Звезда Динамо встречается с дочерью криминального авторитета
Футбол | 23.05.2025, 21:59
ФОТО. Звезда Динамо встречается с дочерью криминального авторитета
ФОТО. Звезда Динамо встречается с дочерью криминального авторитета
«Я не имею права». Алиев объяснил, что для него Украина
Футбол | 24.05.2025, 17:18
«Я не имею права». Алиев объяснил, что для него Украина
«Я не имею права». Алиев объяснил, что для него Украина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Очікувано, експериментальний склад.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто с кем? Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ
Кто с кем? Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ
23.05.2025, 15:35
Футбол
Модричу сделали два предложения. Известна цель футболиста
Модричу сделали два предложения. Известна цель футболиста
22.05.2025, 23:13 4
Футбол
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
24.05.2025, 09:13 11
Бокс
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
24.05.2025, 08:29 1
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
23.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
22.05.2025, 20:15 42
Футбол
Пляжный футбол. Женская сборная Украины устроила перестрелку с Испанией
Пляжный футбол. Женская сборная Украины устроила перестрелку с Испанией
22.05.2025, 22:37
Футбол
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
24.05.2025, 02:51 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем