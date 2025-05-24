Финальный матч сезона. Известны составы на матч УПЛ Динамо – Колос
Поединок пройдет в 18:00
В субботу, 24 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Колос».
Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
Начало встречи запланировано в 18:00 по киевскому времени. Для обеих команд это будет последний матч в сезоне УПЛ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
«Динамо»: Моргун, Вивчаренко, Дячук, Биловар, Караваев, Бражко, Рубчинский, Пихаленок, Брагару, Волошин, Ванат
«Колос»: Горох, Цуриков, Бурда, Козик, Владой, Демченко, Ррапай, Гагно, Великан, Гусол, Ковталюк
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