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  4. Первый летний новичок. Бавария подписывает игрока Байера
Германия
24 мая 2025, 16:48 |
269
0

Первый летний новичок. Бавария подписывает игрока Байера

Джонатан Та согласовал контракт с чемпионом

24 мая 2025, 16:48 |
269
0
Первый летний новичок. Бавария подписывает игрока Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та

Бавария договорилась о контракте с защитником Байера Джонатаном Та, который перейдет в мюнхенскую команду на правах свободного агента.

Сообщается, что 29-летний центральный защитник согласовал с чемпионом Германии долгосрочный контракт. Та провел в Байере 10 лет и в прошлом сезоне стал чемпионом.

Всего провел за леверкузенскую команду 402 матча.

При этом Бавария надеется договориться с Байером, чтобы Та покинул команду чуть раньше и смог сыграть на Клубном чемпионате мира.

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Бавария Байер Джонатан Та трансферы трансферы Бундеслиги
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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