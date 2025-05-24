Германия24 мая 2025, 16:48 |
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Первый летний новичок. Бавария подписывает игрока Байера
Джонатан Та согласовал контракт с чемпионом
24 мая 2025, 16:48 |
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Бавария договорилась о контракте с защитником Байера Джонатаном Та, который перейдет в мюнхенскую команду на правах свободного агента.
Сообщается, что 29-летний центральный защитник согласовал с чемпионом Германии долгосрочный контракт. Та провел в Байере 10 лет и в прошлом сезоне стал чемпионом.
Всего провел за леверкузенскую команду 402 матча.
При этом Бавария надеется договориться с Байером, чтобы Та покинул команду чуть раньше и смог сыграть на Клубном чемпионате мира.
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