Первый летний новичок. Бавария подписывает игрока Байера

Бавария договорилась о контракте с защитником Байера Джонатаном Та, который перейдет в мюнхенскую команду на правах свободного агента.

Сообщается, что 29-летний центральный защитник согласовал с чемпионом Германии долгосрочный контракт. Та провел в Байере 10 лет и в прошлом сезоне стал чемпионом.

Всего провел за леверкузенскую команду 402 матча.

При этом Бавария надеется договориться с Байером, чтобы Та покинул команду чуть раньше и смог сыграть на Клубном чемпионате мира.