Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Динамо решил завершить профессиональную карьеру в 33 года
Украина. Первая лига
24 мая 2025, 16:02 |
1975
0

Воспитанник Динамо решил завершить профессиональную карьеру в 33 года

24 мая защитник ФК ЮКСА Алексей Зозуля последний раз вышел на поле в качестве игрока

24 мая 2025, 16:02 |
1975
0
Воспитанник Динамо решил завершить профессиональную карьеру в 33 года
ФК ЮКСА. Алексей Зозуля

Защитник футбольного клуба ЮКСА Алексей Зозуля принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщил клуб Первой лиги в социальных сетях.

«Алексей Зозуля объявил о завершении игровой карьеры! В течение своей футбольной жизни сыграл во многих известных клубах Украины, вместе с «Колосом» Алексей принимал участие в квалификации Лиги Европы, получал вызов в сборную Украины U-21, становился чемпионом Второй лиги.

В составе ЮКСА отыграл 17 поединков и отметился одним забитым голом. Спасибо, Алексей. Желаем успехов в новых начинаниях!»– сообщила пресс-служба команды.

24 мая Зозуля последний раз вышел на футбольное поле в матче против черновицкой «Буковины» (0:2). 33-летний защитник является воспитанником киевского «Динамо» и всю карьеру провел в чемпионате Украины.

По теме:
Диназ – Прикарпатье Ивано-Франковск – 2:2. Видео голов и обзор матча
Рух – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Забил легионер. Рух сравнял счет в игре с Шахтером
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Алексей Зозуля завершение карьеры
Николай Титюк Источник: ФК ЮКСА
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Металлиста 1925: «Задачу не выполнили, но нацелены выйти в УПЛ»
Футбол | 24 мая 2025, 16:20 0
Тренер Металлиста 1925: «Задачу не выполнили, но нацелены выйти в УПЛ»
Тренер Металлиста 1925: «Задачу не выполнили, но нацелены выйти в УПЛ»

Цвиренко оценил ситуацию в Первой лиге

Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?
Футбол | 23 мая 2025, 18:00 27
Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?
Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?

Оболонь спаслась, Ворскла и Левый Берег сыграют против команд Первой лиги

Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24.05.2025, 13:30
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Петровский лифт: из УПЛ вылетела не команда Кобина, а клуб Поворознюка
Футбол | 24.05.2025, 12:10
Петровский лифт: из УПЛ вылетела не команда Кобина, а клуб Поворознюка
Петровский лифт: из УПЛ вылетела не команда Кобина, а клуб Поворознюка
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Футбол | 24.05.2025, 07:47
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
23.05.2025, 11:24
Футбол
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
23.05.2025, 07:52 12
Бокс
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
22.05.2025, 20:15 42
Футбол
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
24.05.2025, 02:51 1
Бокс
Модричу сделали два предложения. Известна цель футболиста
Модричу сделали два предложения. Известна цель футболиста
22.05.2025, 23:13 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Кросби не помеха: сборная Дании переписала историю
ЧМ по хоккею. Кросби не помеха: сборная Дании переписала историю
23.05.2025, 06:35 2
Хоккей
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
23.05.2025, 07:00 3
Футбол
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
24.05.2025, 09:13 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем