Воспитанник Динамо решил завершить профессиональную карьеру в 33 года

Защитник футбольного клуба ЮКСА Алексей Зозуля принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщил клуб Первой лиги в социальных сетях.

«Алексей Зозуля объявил о завершении игровой карьеры! В течение своей футбольной жизни сыграл во многих известных клубах Украины, вместе с «Колосом» Алексей принимал участие в квалификации Лиги Европы, получал вызов в сборную Украины U-21, становился чемпионом Второй лиги.

В составе ЮКСА отыграл 17 поединков и отметился одним забитым голом. Спасибо, Алексей. Желаем успехов в новых начинаниях!»– сообщила пресс-служба команды.

24 мая Зозуля последний раз вышел на футбольное поле в матче против черновицкой «Буковины» (0:2). 33-летний защитник является воспитанником киевского «Динамо» и всю карьеру провел в чемпионате Украины.