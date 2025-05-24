Украина. Премьер лига24 мая 2025, 15:47 |
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ФОТО. Шахтер впервые вышел на поле в новой форме
«Горняки» задействовали новый домашний комплект в последнем матче этого сезона
24 мая 2025, 15:47 |
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В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Рух» и «Шахтер».
Команды встретились на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На поле футболисты «Шахтера» вышли в новом домашнем игровом комплекте, который был выполнен компанией PUMA для использования в сезоне 2025/26.
ФОТО. Шахтер впервые вышел на поле в новой форме
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Дизайн жахливий, а ж в очах рябить.
діду Петру, нашому сільському аналітику,
подарували цю футболку.
дід Петро високо її оцінив і
наказав онуку причепити футболку
високо на черешні - щоб всі бачили.
побачили футболку і шпаки,
тепер вони черешню обминають.