В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Рух» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

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На поле футболисты «Шахтера» вышли в новом домашнем игровом комплекте, который был выполнен компанией PUMA для использования в сезоне 2025/26.

ФОТО. Шахтер впервые вышел на поле в новой форме