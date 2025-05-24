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  4. ФОТО. Шахтер впервые вышел на поле в новой форме
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 15:47 |
1294
5

ФОТО. Шахтер впервые вышел на поле в новой форме

«Горняки» задействовали новый домашний комплект в последнем матче этого сезона

24 мая 2025, 15:47 |
1294
5
ФОТО. Шахтер впервые вышел на поле в новой форме
ФК Шахтер

В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Рух» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На поле футболисты «Шахтера» вышли в новом домашнем игровом комплекте, который был выполнен компанией PUMA для использования в сезоне 2025/26.

ФОТО. Шахтер впервые вышел на поле в новой форме

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 5
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ALFred
Тепер ще більше стали схожі на колорадські жуків
Дизайн жахливий, а ж в очах рябить. 
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+3
KIEWADIM
Гірше не придумаєш. 
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+2
Vlad_Knyazev
такой цвет на расие носят лаптеногие
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+2
Денис Брегін
колорадно
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+1
Burevestnik
вже було, повтор.
діду Петру, нашому сільському аналітику,
подарували цю футболку.
дід Петро високо її оцінив і
наказав онуку причепити футболку 
високо на черешні - щоб всі бачили.
 побачили футболку і шпаки,
тепер вони черешню обминають.
Ответить
+1
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