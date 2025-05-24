Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на последний матч Анчелотти
Поединок 38-го тура Ла Лиги начнется в 17:15
В субботу, 24 мая, состоится матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Оба наставника определились со стартовыми составами на игру. Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин начнет матч в основе.
Стоит отметить, что этот поединок станет последним для Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала», а также последней домашней игрой за «сливочных» для хорватского полузащитника Луки Модрича.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гвардиола хотел подписать в «Манчестер Сити» Дани Ольмо
Карло готов дать шанс Андрею Лунину