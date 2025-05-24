Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на последний матч Анчелотти

В субботу, 24 мая, состоится матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Оба наставника определились со стартовыми составами на игру. Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин начнет матч в основе.

Стоит отметить, что этот поединок станет последним для Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала», а также последней домашней игрой за «сливочных» для хорватского полузащитника Луки Модрича.