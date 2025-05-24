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  4. Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на последний матч Анчелотти
Испания
24 мая 2025, 15:39 |
1096
0

Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на последний матч Анчелотти

Поединок 38-го тура Ла Лиги начнется в 17:15

24 мая 2025, 15:39 |
1096
0
Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на последний матч Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 24 мая, состоится матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Оба наставника определились со стартовыми составами на игру. Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин начнет матч в основе.

Стоит отметить, что этот поединок станет последним для Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала», а также последней домашней игрой за «сливочных» для хорватского полузащитника Луки Модрича.

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чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал Мадрид - Реал Сосьедад стартовые составы Карло Анчелотти Лука Модрич
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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