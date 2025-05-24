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Украина. Первая лига
24 мая 2025, 16:20 | Обновлено 24 мая 2025, 16:23
693
0

Тренер Металлиста 1925: «Задачу не выполнили, но нацелены выйти в УПЛ»

Цвиренко оценил ситуацию в Первой лиге

24 мая 2025, 16:20 | Обновлено 24 мая 2025, 16:23
693
0
Тренер Металлиста 1925: «Задачу не выполнили, но нацелены выйти в УПЛ»
ФК Металлист 1925

Максим Цвиренко, один из тренеров Металлиста 1925, признал, что команда не справилась с прямой задачей выйти в УПЛ, однако третьей место Первой лиги даст харьковчанам шанс вернуться в элиту через переходные матчи с Левым Берегом.

«Основную задачу мы не выполнили, но, по крайней мере, заняли третье место. Наш основной соперник – Полтава свою игру выиграла. Что касается самой игры, она была очень тяжелой эмоционально, по ходу игры проигрывали, пропустив гол, команда соперника села еще больше в защиту и было еще труднее забить. Но спасибо ребятам за характер и самоотдачу. Все же смогли себя преодолеть и забить. Нам многое есть улучшать, но на это нужно время.

– Впереди переходные матчи, по вашему мнению, готова ли команда в УПЛ? Готова к матчам против Левого Берега?

– Да, мы всегда готовы. Вокруг нашего клуба всегда большие ожидания, но мы делаем свое дело. Да, может, это не всегда удается так, как всем хочется, мы за это отвечаем и это нормально. Но еще два матча впереди, будем работать на максимум, чтобы вернуться в Премьер-лигу.

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Металлист 1925 Максим Цвиренко Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
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