Украина. Премьер лига24 мая 2025, 15:59 | Обновлено 24 мая 2025, 16:05
916
0
Руслан РОТАНЬ после финала сезона УПЛ: «У меня контракт до 30 июня»
Тренер Александрии не готов поделиться информацией
24 мая 2025, 15:59 | Обновлено 24 мая 2025, 16:05
916
0
Наставник Александрии Руслан Ротань коротко оценил свои перспективы в команде после завершения финального тура сезона УПЛ, в котором команда сыграла 0:0 с Черноморцем.
«Пока никакой информации нет, у меня контракт до 30 июня. Завтра будет награждение команды, мы увидимся с президентом и будем принимать решение».
«Сейчас какой-то информацией порадовать не могу», – сказал Ротань.
Известно, что на тренера претендует ряд клубов УПЛ, а также зарубежные команды.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 мая 2025, 18:55 7
Кучеру дадут возможность продолжить работу
Футбол | 24 мая 2025, 16:20 0
Цвиренко оценил ситуацию в Первой лиге
Футбол | 24.05.2025, 13:30
Футбол | 23.05.2025, 17:05
Футбол | 23.05.2025, 18:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.05.2025, 15:35
22.05.2025, 17:09
23.05.2025, 08:26 2
24.05.2025, 07:47 2
23.05.2025, 09:00 1
22.05.2025, 20:05 2
22.05.2025, 20:15 42
23.05.2025, 00:21