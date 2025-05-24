Руслан РОТАНЬ после финала сезона УПЛ: «У меня контракт до 30 июня»

Наставник Александрии Руслан Ротань коротко оценил свои перспективы в команде после завершения финального тура сезона УПЛ, в котором команда сыграла 0:0 с Черноморцем.

«Пока никакой информации нет, у меня контракт до 30 июня. Завтра будет награждение команды, мы увидимся с президентом и будем принимать решение».

«Сейчас какой-то информацией порадовать не могу», – сказал Ротань.

Известно, что на тренера претендует ряд клубов УПЛ, а также зарубежные команды.