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  4. Руслан РОТАНЬ после финала сезона УПЛ: «У меня контракт до 30 июня»
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 15:59 | Обновлено 24 мая 2025, 16:05
916
0

Руслан РОТАНЬ после финала сезона УПЛ: «У меня контракт до 30 июня»

Тренер Александрии не готов поделиться информацией

24 мая 2025, 15:59 | Обновлено 24 мая 2025, 16:05
916
0
Руслан РОТАНЬ после финала сезона УПЛ: «У меня контракт до 30 июня»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Наставник Александрии Руслан Ротань коротко оценил свои перспективы в команде после завершения финального тура сезона УПЛ, в котором команда сыграла 0:0 с Черноморцем.

«Пока никакой информации нет, у меня контракт до 30 июня. Завтра будет награждение команды, мы увидимся с президентом и будем принимать решение».

«Сейчас какой-то информацией порадовать не могу», – сказал Ротань.

Известно, что на тренера претендует ряд клубов УПЛ, а также зарубежные команды.

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Руслан Ротань Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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