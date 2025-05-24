В воскресенье, 25 мая состоится игра 38-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Севильей». За Киевом игра начнется в 17:15.

Вильярреал

После 37 игр команда набрала 67 баллов, благодаря которым и занимает 5 место в турнирной таблице. Коллектив уже официально квалифицировался к следующему сезону Лиги чемпионов, ведь расстояние от ближайшего преследователя, «Бетиса», составляет 7 баллов. В Кубке Испании клуб потерпел поражение от «Понтеведры» из Сегунды КИФФ на стадии 1/16 финала, а в еврокубках не участвовал вообще.

Севилья

Еще недавно клуб вел борьбу за сохранение прописки в Ла Лиге, но сейчас занимает 16-ю позицию с 41 очком в активе. Расстояние от зоны вылета составляет недосягаемых 4 очка, так что еще по меньшей мере на 1 сезон «Севилья» остается в испанской элите.

Из кубка команда вылетела в 1/16 от Альмерии.

Личные встречи

В последних 5 очных поединках дважды победу одерживала «желтая субмарина», еще столько же игр команды играли вничью, а 1 раз выиграла «Севилья». Поединок 1-го круга чемпионата завершился победой «Вильярреала» со счетом 1:2.

Интересные факты

В последних 10 играх Ла Лиги «Севилья» одержала всего 1 победу, еще дважды сыграла вничью, а также 7 раз терпела поражение.

В свою очередь «Вильярреал» непобедим уже в течение 5 матчей чемпионата. Последний раз команда проигрывала в поединке против «Сельты» 23 апреля.

Только «Реал Мадрид» (76) и «Барселона» (99) забили больше голов, чем «Вильярреал» в этом сезоне Ла Лиги - 67.

Возможные стартовые составы

Вильярреал: Рейс – Кардона, Коста, Фойт, Наварро – Пино, Парехо, Комесанья, Пепе – Барри, Баэна

Севилья: Нюланд – Кормона, Салас, Мартинес, Санчес – Гудель, Агуме – Лукебакио, Соу, Сусо – Паскуаль

Прогноз

Учитывая плохую форму «Севильи» и уверенную игру «желтой субмарины» в последних матчах, я поставлю на победу «Вильярреала» с форой -1 и коэффициентом 1.77.

Прогноз Sport.ua Вильярреал Севилья Вильярреал с форой -1 1.77 Сделать ставку

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