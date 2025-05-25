Максим ШАЦКИХ: «Это не мастерство. Я считаю, что это везение»

Легенда «Динамо» Максим Шацких отреагировал на победу «Шахтера» в финале Кубка Украины против «сине-белых».

– «Динамо» проиграло «Шахтеру» в финале Кубка Украины, но победило в УПЛ. Для киевлян главное было чемпионат выиграть?

– Кубок – это тоже трофей. Была равная игра в финале и все решилось по пенальти. Ну сколько у нас таких финалов было? Практически каждый финал у нас заканчивался серией пенальти. Не так часто мы решали вопросы в основное время. В основном судьба финалов решалась в послематчевых пенальти. Поэтому и в этом году в финале Кубка снова были пенальти. А в серии одиннадцатиметровых играет роль везение. Это не мастерство. Я считаю, что это везение.