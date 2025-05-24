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Украина. Первая лига
24 мая 2025, 15:04 | Обновлено 24 мая 2025, 15:07
83
0

Феникс-Мариуполь – Нива Тернополь – 0:1. Видео гола и обзор матча

Судьбу матча решил гол с пенальти

24 мая 2025, 15:04 | Обновлено 24 мая 2025, 15:07
83
0
Феникс-Мариуполь – Нива Тернополь – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Нива Тернополь

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Феникс-Мариуполь» – «Нива» Тернополь. Поединок завершился победой гостей со счетом 0:1.

Перед матчем «Феникс-Мариуполь» отставал от «Нивы» на одно очко. И в случае победы мог обойти тернопольский клуб в турнирной таблице.

Но матч выиграла «Нива». Единственный гол на 45-й минуте забил Виталий Михайлив. Игрок тернопольского клуба реализовал пенальти.

Первая лига. Группа Выбывание. 23 мая

«Феникс-Мариуполь» – «Нива» Тернополь – 0:1

Гол: Михайлив, 45 (с пенальти)

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

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ФСК Мариуполь Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Первая лига Украины
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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