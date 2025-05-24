Феникс-Мариуполь – Нива Тернополь – 0:1. Видео гола и обзор матча
Судьбу матча решил гол с пенальти
В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Феникс-Мариуполь» – «Нива» Тернополь. Поединок завершился победой гостей со счетом 0:1.
Перед матчем «Феникс-Мариуполь» отставал от «Нивы» на одно очко. И в случае победы мог обойти тернопольский клуб в турнирной таблице.
Но матч выиграла «Нива». Единственный гол на 45-й минуте забил Виталий Михайлив. Игрок тернопольского клуба реализовал пенальти.
Первая лига. Группа Выбывание. 23 мая
«Феникс-Мариуполь» – «Нива» Тернополь – 0:1
Гол: Михайлив, 45 (с пенальти)
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
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