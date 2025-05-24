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  4. «Мог напихать». Бывший игрок Динамо рассказал, что думает о Шовковском
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 14:55 |
716
0

«Мог напихать». Бывший игрок Динамо рассказал, что думает о Шовковском

Евгений Макаренко поделился воспоминаниями о карьере в составе киевского клуба

24 мая 2025, 14:55 |
716
0
«Мог напихать». Бывший игрок Динамо рассказал, что думает о Шовковском
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Бывший игрок киевского «Динамо» Евгений Макаренко поделился впечатлениями от совместной работы с нынешним тренером «бело-синих» Александром Шовковским:

– Из состава, в котором ты играл в сезоне-2016/2017, в команде сейчас только Александр Тымчик, Виталий Буяльский и Андрей Ярмоленко. А Олег Гусев и Александр Шовковский – в тренерском штабе. Время бежит?

– Да. Время просто бежит. Мои бывшие одноклубники стали не только тренерами, но и выиграют чемпионат. С чем я их тоже поздравляю.

– Кстати, еще тогда мог предположить, что Александр Шовковский станет наставником?

– Александр Владимирович всегда отличался глубоким видением той или иной ситуации. Шовковский был старше моего поколения, более образованным, у него к тому времени уже был жизненный опыт. Поэтому я не удивлен тому, что сейчас «Динамо» возглавляет легенда клуба. Каждый человек, желающий развиваться, может достичь больших вершин.

– Шовковский мог в раздевалке напихать?

– Конечно. Опять же, он был старшим лидером команды. Впрочем, я и не припомню, чтобы в то время кто-то страдал глупостью. Небольшие залеты были, но это все быстро кончалось. Мы были профессионалами, – вспомнил Макаренко.

34-летний полузащитник выступал за первую команду «бело-синих» с 2013 по 2017 год. После ухода из «Динамо» играл за ужгородскую «Говерлу», а также в чемпионатах Бельгии, Венгрии и Казахстана.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский Евгений Макаренко
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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