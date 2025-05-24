Рух – Шахтер. Стали известны стартовые составы

В субботу, 24 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

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Оба наставника определились со стартовыми составами команд на игру.

«Рух» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 37 баллов. В активе «Шахтера» – 61 очко, клуб разместился на третьей позиции.

Стартовые составы на матч Рух – Шахтер: