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  4. Рух – Шахтер. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 14:20 |
358
0

Рух – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Матч 30-го тура УПЛ начнется в 15:30

24 мая 2025, 14:20 |
358
0
Рух – Шахтер. Стали известны стартовые составы
УПЛ

В субботу, 24 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба наставника определились со стартовыми составами команд на игру.

«Рух» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 37 баллов. В активе «Шахтера» – 61 очко, клуб разместился на третьей позиции.

Стартовые составы на матч Рух – Шахтер:

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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