ШАЦКИХ – о чемпионстве Динамо, Ванате и Александрии

Главный тренер узбекистанского «Андижана» и легенда «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о том, что киевская команда стала чемпионом Украины и ответил на другие вопросы.

– Максим Александрович, как вы оцените чемпионство «Динамо», которое впервые с сезона 2020/2021 выиграло чемпионат Украины? Вы довольны такому результату?

– Конечно, доволен. Динамовцы хороший, качественный сезон провели. Киевляне не проиграли ни одного матча в Премьер-лиге Украины. Поэтому это прекрасный сезон в исполнении «Динамо» был. Я поздравляю «Динамо» с чемпионством и прекрасным сезоном! Одним словом, они молодцы!

– «Александрия» стала второй в УПЛ. Могли они все-таки как-то и чемпионом Украины стать? Может, такая напористость александрийцев стала и мотивацией для киевлян не расслабляться?

– Это футбол. Не хочется говорить какие-то банальные вещи. Но почему нет? Никто же не знал образно, что «Колос» обыграет «Шахтер»! Но чудо произошло. Бывает такое. Также и в плане «Александрии» что-то могло произойти. Вдруг «Динамо» где-то оступилось бы. Конечно, в двух заключительных матчах маловероятно, но всякое бывает. Все-таки с «Черноморцем» вничью сыграли. Но как есть так есть. Второе место для «Александрии» – это итак они выше головы прыгнули. Молодцы! Состав подобрался у них достаточно неплохой.

– «Динамо» проиграло «Шахтеру» в финале Кубка Украины, но победило в УПЛ. Для киевлян главное было чемпионат выиграть?

– Кубок – это тоже трофей. Была равная игра в финале и все решилось по пенальти. Ну сколько у нас таких финалов было? Практически каждый финал у нас заканчивался серией пенальти. Не так часто мы решали вопросы в основное время. В основном судьба финалов решалась в послематчевых пенальти. Поэтому и в этом году в финале Кубка снова были пенальти. А в серии одиннадцатиметровых играет роль везение. Это не мастерство. Я считаю, что это везение.

– По поводу того, что Александр Караваев не забил пенальти, после которого «Шахтер» выиграл Кубок, что думаете?

– Ничего страшного. Он не маленький мальчик. Ему не 18-20 лет. Караваев уже взрослый. И это уже история. Да, неприятно. Я тоже не забивал решающий пенальти. Да, я после такого мог три дня не разговаривать ни с кем. Это все понятно. Обидно. Но, я думаю, уже все забыли об этом. Это уже история.

– То, что Ванат стал лучшим голеадором УПЛ придает веса «Динамо» в этом сезоне? Все-таки «Шахтер» атакующая команда, а Владислав с отрывом выиграл снайперскую гонку у конкурентов!

– Молодец! Все хорошо! Он нападающий, который забивает. Все отлично. Но если сравнивать с «Шахтером»? У «Динамо» один нападающий. Это Ванат. Конкурентов у него нет. Если бы ему дышал в затылок второй такой же Ванат, тогда интересно было бы посмотреть. Но конкуренции нет. Хотя то, что лучшим голеадором УПЛ стал, молодец! Но сравнивать сложно в этой ситуации. Тактика и философия у команд разные. Хотя это не умаляет заслуги Ваната, который стал лучшим голеадором. Как-никак, значит футболист что-то умеет делать на поле. Хочется, чтобы он еще что-то демонстрировал на евроарене. Тогда это, наверное, уже будет какой-то определенный уровень игрока. Это будет говорить о том, что он не только в УПЛ может себя показать, но и против более сильных соперников. Для игроков евроарена является тестом для того, чтобы проверить силы и узнать, что они могут и на что способны. Поэтому интересно будет посмотреть, когда «Динамо» будет играть в еврокубках. Но вы даже возьмите Лигу конференций! Там играют хорошие команды. Интересно прежде всего на уровне еврокубков свои силы проверить. Футболисты должны узнать, готовы ли они к трансферу в какой-то зарубежный клуб. Много пишут и много говорят. Но правда только тогда, когда подпись в контракте поставлена. Поэтому именно на евроарене игрокам нужно проверить свои силы.