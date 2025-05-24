Украинские теннисистки получили соперниц в парном разряде Ролан Гаррос 2025
Украину в паре на мейджоре представят сестры Киченок, Костюк, Ястремская и Калинина
24 мая состоялась жеребьевка парного разряда на Открытом чемпионате Франции 2025.
В паре на Ролан Гаррос Украину представят пять украинских теннисисток: сестры Киченок Людмила и Надежда, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
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На мейджоре выступить только один тандем из двух украинок: Надежда Киченок / Даяна Ястремская.
Людмила Киченок вместе с Софией Кенин (США) получила восьмой номер посева и в первом раунде сыграет против Майи Джойнт (Австралия) и Оксаны Калашниковой (Грузия). Джойнт и Калашникова на этой неделе выиграл трофей на соревнованиях WTA 250 в Рабате.
Надежда Киченок и Даяна Ястремская на старте французского мейджора выйдут на корт против дуэта Камилла Рахимова / Анна Шишкова (Чехия).
Марта Костюк и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в 1/32 финала поборются с Александрой Эалой (Филиппины) и Ренатой Сарасуа (Мексика).
Ангелина Калинина заявлена вместе с китаянкой Сюй Ифань (Китай). В первом круге им будет противостоять 14-й сеяный тандем Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия).
Жеребьевка парного разряда РГ-2025 для украинских теннисисток:
- Людмила Киченок / София Кенин [8] – Майя Джойнт / Оксана Калашникова
- Надежда Киченок / Даяна Ястремская – Камилла Рахимова / Анна Шишкова
- Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Александра Эала / Рената Сарасуа
- Ангелина Калинина / Сюй Ифань – Тимеа Бабош / Луиза Стефани [14]
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