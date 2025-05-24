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Ролан Гаррос
24 мая 2025, 14:04 | Обновлено 24 мая 2025, 14:17
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Украинские теннисистки получили соперниц в парном разряде Ролан Гаррос 2025

Украину в паре на мейджоре представят сестры Киченок, Костюк, Ястремская и Калинина

24 мая 2025, 14:04 | Обновлено 24 мая 2025, 14:17
402
1
Украинские теннисистки получили соперниц в парном разряде Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

24 мая состоялась жеребьевка парного разряда на Открытом чемпионате Франции 2025.

В паре на Ролан Гаррос Украину представят пять украинских теннисисток: сестры Киченок Людмила и Надежда, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

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На мейджоре выступить только один тандем из двух украинок: Надежда Киченок / Даяна Ястремская.

Людмила Киченок вместе с Софией Кенин (США) получила восьмой номер посева и в первом раунде сыграет против Майи Джойнт (Австралия) и Оксаны Калашниковой (Грузия). Джойнт и Калашникова на этой неделе выиграл трофей на соревнованиях WTA 250 в Рабате.

Надежда Киченок и Даяна Ястремская на старте французского мейджора выйдут на корт против дуэта Камилла Рахимова / Анна Шишкова (Чехия).

Марта Костюк и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в 1/32 финала поборются с Александрой Эалой (Филиппины) и Ренатой Сарасуа (Мексика).

Ангелина Калинина заявлена вместе с китаянкой Сюй Ифань (Китай). В первом круге им будет противостоять 14-й сеяный тандем Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия).

Жеребьевка парного разряда РГ-2025 для украинских теннисисток:

  • Людмила Киченок / София Кенин [8] – Майя Джойнт / Оксана Калашникова
  • Надежда Киченок / Даяна Ястремская – Камилла Рахимова / Анна Шишкова
  • Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Александра Эала / Рената Сарасуа
  • Ангелина Калинина / Сюй Ифань – Тимеа Бабош / Луиза Стефани [14]

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Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 25 мая
Ролан Гаррос 2025 Людмила Киченок Надежда Киченок Даяна Ястремская Марта Костюк Ангелина Калинина София Кенин Майя Джойнт Оксана Калашникова Камилла Рахимова Александра Эала Рената Сарасуа Елена-Габриэла Русе Сюй Ифань Тимеа Бабош Луиза Стефани
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sashamar
Бабош і Стефані тільки що виграли Страсбург.
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