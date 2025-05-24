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  4. Кучер объяснил, от кого зависит будущее Ракицкого в Черноморце
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 13:35 |
632
0

Кучер объяснил, от кого зависит будущее Ракицкого в Черноморце

Одесситы будут строить новую команду

24 мая 2025, 13:35 |
632
0
Кучер объяснил, от кого зависит будущее Ракицкого в Черноморце
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

В нынешнем сезоне одесский «Черноморец» провел заключительный матч чемпионата УПЛ с «Александрией». После игры, которая состоялась в Одессе, в клубе будут решаться различные вопросы, связанные с будущим нынешних членов команды, кадровым пополнением и проведением тренировочных сборов и тому подобное.

Прежде всего, болельщиков интересует, останется ли Александр Кучер на посту главного тренера «моряков» после понижения в ранге. Об этом и не только руководитель «Черноморца» рассказал в интервью корреспонденту Sport.ua.

– Вести разговоры по этому поводу пока не вижу смысла, – сказал он. – Скажу лишь, что мой контракт с клубом заключен и на следующий сезон.

– Определились со списком футболистов, с кем планируете продолжить сотрудничество?

– У нас есть еще одна игра, после чего будем обсуждать этот вопрос с президентом и руководителями клуба. Сыграем с «Александрией» – тогда и будем решать, с кем из игроков нам идти дальше, а кто, возможно, не захочет играть в первой лиге. Это жизнь – и надо понимать и принимать ситуацию такой, какая она есть. Нужно делать боеспособный коллектив, который сможет решать определенные задачи на футбольном поле.

– Ваш бывший партнер по «Шахтеру» и сборной Украины, а ныне подопечный Ярослав Ракицкий в Первой лиге играть намерен?

– Думаю, что будем с ним разговаривать по этому поводу. Надеюсь, что у Ярослава еще есть желание играть. Его будущее в клубе будет зависеть от разговора с руководством.

– Сообщалось, что команду покинет большая группа футболистов – в частности, босниец Владимир Арсич, бразильцы Кайо Гомес, Карлос Райан, грузин Лука Лацабидзе, таджик Хасрав Тоиров, азербайджанец Эмиль Мустафаев ...

– У нас много арендованных игроков, которые будут возвращаться в свои клубы. Это привычная практика: футболист приходит в команду на правах аренды – кто-то на один год, а кто-то на полгода. После завершения сроков соглашения они должны появиться в расположении клубов, которым принадлежат. А уже потом мы будем смотреть, что и как. И если нам какой-то игрок будет нужен, то будем садиться с ним за стол переговоров и разговаривать. Вместе с тем следует учитывать, что в том или ином клубе происходит смена тренера, который хотел бы ознакомиться с возможностями всех футболистов, которые есть на контракте. Возможно, он на них будет рассчитывать. Поэтому учитывая это, о будущем арендованных нами игроков трудно что-то сказать. В средствах массовой информации сейчас сообщается, что в «Шахтере» будет новый тренер – а именно из этого клуба в «Черноморце» играла группа арендованных игроков. Это же касается «Полесья», из которого у нас двое футболистов. Ушел тренер и из «Металлиста 1925», откуда перешел в нашу команду Игорь Когут. Так вот, многие игроки, кто был у нас в аренде, хотят вернуться в свой клуб и доказать новому тренеру, что они способны играть в его составе.

– Уже сейчас понятно, что изменения в «Черноморце» будут.

– Да, конечно. Чемпионат завершается, надо будет сесть и все обдумать, обсудить. И вести поиск игроков, которые будут помогать нам в следующем сезоне.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» против «Александрии» сыграет без шестерых футболистов.

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Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ Александр Кучер инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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